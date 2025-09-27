ºå¿À¡¦º´Æ£µ±ÌÀ¡¡40È¯¡õ100ÂÇÅÀW²¦¼ê¡Ö±ç¸î¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×Æ±´ü¡¦Â¼¾å¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÁè¤¤¸å²¡¤·
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À6¡½2ÃæÆü¡Ê2025Ç¯9·î26Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡ºå¿À¡¦º´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¡Ê26¡Ë¤¬26Æü¡¢ÃæÆüÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ç2ËÜ¤ÎÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Á¡¢µåÃÄÀ¸¤¨È´¤¤Ç¤Ï2010Ç¯Ä»Ã«·É°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¥·¡¼¥º¥ó100ÂÇÅÀ¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£½é²ó2»àÆóÎÝ¤ÇÀèÀ©º¸Á°ÂÇ¡¢5²óÌµ»àÆóÎÝ¤Ç¥À¥á²¡¤·±¦Á°ÂÇ¤È2ÂÇÅÀ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¡¢¤¢¤È1ËÜ¤ËÇ÷¤ë40ËÜÎÝÂÇ¤È¥À¥Ö¥ë¥ê¡¼¥Á¤À¡£27Æü¤Ë¤â¡¢¸×ÅÞ¤ÇËä¤Þ¤Ã¤¿À»ÃÏ¤ËÁ¯¤ä¤«¤ÊÊüÊªÀþ¤ò¤«¤±¡¢¡Ö40¡½100¡×¤ò·è¤á¤ë¡£
¡¡µÏ¿¤È¾¡Íø¡£ÆóÅÆ¡Ê¤Ë¤È¡Ë¤òÄÉ¤¦Æñ¤·¤µ¤òÌä¤ï¤ì¤¿º´Æ£µ±¤Ï¡ÖÆÃ¤Ë¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¤«¤ï¤·¤¿¡£¡Ö40ËÜÎÝÂÇ¡õ100ÂÇÅÀ¡×¤Ø¡¢»Ä¤ê1ËÜÎÝÂÇ¡õ3ÂÇÅÀ¤ÇÄ©¤ó¤À¡È4ÈÖ¾¡Éé¡É¤ÎÂè1¥é¥¦¥ó¥É¡£¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢¤½¤ÎÂÎ¤ËÊ¿¾ï¿´¤ò½É¤·¡¢Á°È¾5²ó¤Þ¤Ç¤Ë¤¢¤Ã¤µ¤ê2ÂÇÅÀ¤òÀÑ»»¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¥·¡¼¥º¥ó99ÂÇÅÀ¡£¤¤¤¶¥À¥Ö¥ë¥ê¡¼¥Á¤Î¥é¥¹¥È3Àï¡½¡½¡£ÇØÈÖ¹æ8¤Ï¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«¤ë¼Ô¤òË°¤¤µ¤»¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¡Ö¡Ê40ËÜÎÝÂÇ¡õ100ÂÇÅÀ¤ò¡Ë²¿¤È¤«Ã£À®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¼«Ê¬¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¿´¤¬¤±¤¿¤¤¡£¤¤¤¤·ë²Ì¤¬»Ä¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡¸«¤»¾ì¤Ï¤¤¤¤Ê¤êÍè¤¿¡£½é²ó2»àÆóÎÝ¡£ÃæÆüÀèÈ¯¡¦Ìø¤¬½éµå¤ËÅê¤¸¤¿Æâ³Ñ¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¹ª¤ß¤Ëº¸Á°¤ØÍî¤È¤·¤¿¡£98ÂÇÅÀÌÜ¤ÎÀèÀ©ÂÇ¤Ç¡¢ºäËÜ¤ÎËþÎÝ°ìÁÝÆóÎÝÂÇ¤òÍ¶È¯¡£Áá¡¹¤Ë4ÅÀ¤òµó¤²¡¢ºÇÂ¿¾¡¤ä¾¡Î¨Âè1°Ì¡¢ºÇÂ¿Ã¥»°¿¶¤Ê¤ÉÊ£¿ô¥¿¥¤¥È¥ë¤ØÄ©¤àÆ±´ü¡¦Â¼¾å¤Î²÷Åê¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¡£¡Ö¡ÊÂ¼¾å¡Ëðó¼ù¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç»ö¤Ê»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢±ç¸î¤Ç¤¤Æ¡¢¾¡¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡£·ë²ÌÅª¤Ë¤³¤Î°ì·â¤Ç¼«¤é¤â68Ç¯±ó°æ¸ãÏº¤òÈ´¤¡¢À¸¤¨È´¤º¸ÂÇ¼Ô¤Ç¤ÏºÇÂ¿¤Î19ÅÙÌÜ¤Î¾¡ÍøÂÇÅÀ¤ò¹ï¤ó¤À¡£
¡¡5²ó¤Ë¤Ï¡¢Å¨¼º¤Ë¾è¤¸¤¿Ìµ»àÆóÎÝ¤«¤é¡¢°ËÆ£¤Î½éµå¥«¡¼¥Ö¤ò±¦Á°¤Ø±¿¤ó¤À¡£¥×¥í½éÂÐ·è¤Î±¦¥µ¥¤¥É¥Ï¥ó¥É¤Ë¤â¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Ê¤¬¤é¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡×¡£22Æü¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤ÇÀÄÌø¤«¤éÊüÊªÀþ¤òÉÁ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡Ö¡ÊÊÑÂ§Åê¼ê¤Ï¡Ë¤É¤Ã¤Á¤«¤È¸À¤¦¤È¹¥¤¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¡×¡£¹¥Êª¤ò¿©¤é¤¤¡¢À¸¤¨È´¤¤Ç¤Ï10Ç¯Ä»Ã«·É°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡Ö100¡×¤ÎÂçÂæ¤Ë¤â¡ÈM1¡É¤À¡£
¡¡¤½¤ÎÄ»Ã«»á¤È¤Ï»î¹çÁ°¡ÖJERA¥»¡¦¥ê¡¼¥°AWARD¡¡8·îÅÙ·î´ÖÂç¾Þ¡×¤Î¼ø¾Þ¼°¤ÇºÆ²ñ¤·¤¿¡£ÀèÇÚ¤«¤é¤Ï¡ÖÄ´»Ò°¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤¦»þ´ü¤¬Èó¾ï¤ËÃ»¤¤¡×¤È¹¥ÉÔÄ´¤ÎÇÈ¤Î¾¯¤Ê¤µ¤òÉ¾²Á¤µ¤ì¡Ö¡ÊËÜÎÝÂÇ²¦¤Ï¡Ë¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ÎÎò»Ë¤ËÌ¾¤ò¹ï¤à¡£¤¼¤Ò40ËÜÎÝÂÇ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È°Î¶È¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿¡£ÇÆ¸¢Ã¥²ó¤ò°ìÁØºÌ¤ë¡Ö40¡½100¡×¡£²áµî¡¢À¸¤¨È´¤¤Ç¤ÏÆ£Â¼ÉÙÈþÃË¤È³ÝÉÛ²íÇ·¤·¤«À®¤·¿ë¤²¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡×¤ÎÎÎ°è¤À¤¬¡¢ÎáÏÂ¤Î¼çË¤¤ÏÉ¬¤ºÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤ë¡£
¡¡5Ç¯ÌÜÄÌ»»ÂÇÅÀ¤Ç¤â409ÂÇÅÀ¤È¤·¡¢ÈÓÅÄÆÁ¼£¡ÊÆî³¤¡Ë¤òÈ´¤¤¤Æ¥×¥íÌîµåÎòÂåÃ±ÆÈ6°Ì¤ËÌö¤ê½Ð¤¿¡£ÌÔ¸×»Ë¤ÎÏÈ¤«¤éÄ¶±Û¤·¡¢ÆüËÜ¥×¥íÌîµå»Ë¤Ë¤â¤½¤ÎÌ¾¤ò¹ï¤à26ºÐ¡£»Ä¤·¤¿ÂÀ×¤Ï¡¢Á´¤Æ¤¬Îò»Ë¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÊÈ¬ÌÚ¡¡Í¦Ëá¡Ë
¡¡¡û¡Äº´Æ£µ±¡Ê¿À¡Ë¤¬2ÂÇÅÀ¤Ç¥·¡¼¥º¥ó99ÂÇÅÀÌÜ¡£¼«¿È½é¤Î¥·¡¼¥º¥ó100ÂÇÅÀ¤Ë¥ê¡¼¥Á¤ò¤«¤±¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÄÌ»»409ÂÇÅÀÌÜ¤Ç¥×¥í5Ç¯ÌÜ¤Þ¤Ç¤ÎÂÇÅÀ¤Ç¤Ï51Ç¯ÈÓÅÄÆÁ¼£¤Î408ÂÇÅÀ¤òÈ´¤¯ÎòÂå6°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡û¡Ä½é²ó¤ÎÀèÀ©Å¬»þÂÇ¤Ïº£µ¨19ÅÙÌÜ¤Î¾¡ÍøÂÇÅÀ¡£º£µ¨20ÅÙ¤Î¿¹²¼¡¢14ÅÙ¤ÎÂç»³¤È¤È¤â¤Ë¥ê¡¼¥°3·æ¤òÆÈÀê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2¥ê¡¼¥°À©°Ê¹ß¤Îºå¿ÀÎòÂå¤Ç¤Ï05Ç¯¤Îº£²¬À¿¤ËÊÂ¤Ö3°Ì¡£º¸ÂÇ¤Á¤ÎÆüËÜÁª¼ê¤Ç¤Ï68Ç¯±ó°æ¸ãÏº¤Î18ÅÙ¤òÈ´¤¤¤ÆºÇÂ¿¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¢¦ºå¿ÀÁª¼ê¤Î40ËÜÎÝÂÇ¡õ100ÂÇÅÀ¡¡10Ç¯¤Î¥Ö¥é¥¼¥ë¡Ê47ËÜ¡¢117ÂÇÅÀ¡Ë¤Þ¤Ç²áµî5¿Í¤¬6ÅÙÃ£À®¡£º£µ¨º´Æ£µ±¤¬ÅþÃ£¤¹¤ì¤Ð¡¢À¸¤¨È´¤Áª¼ê¤Ç¤Ï49Ç¯Æ£Â¼ÉÙÈþÃË¡Ê46ËÜ¡¢142ÂÇÅÀ¡Ë¡¢85Ç¯³ÝÉÛ²íÇ·¡Ê40ËÜ¡¢108ÂÇÅÀ¡Ë¤ËÂ³¤¡¢40Ç¯¤Ö¤ê3¿ÍÌÜ¤Î²÷µó¤Ë¤Ê¤ë¡£