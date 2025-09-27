秋冬の乾燥ケアに！ululisのMIZUハンドクリーム4種でしっとり手肌へ

人気のヘアケアブランド「ululis」から、乾燥シーズンに嬉しい新作が誕生しました。美容水※1に着目した「MIZUハンドクリーム」がリニューアルし、さらに高保湿タイプの“パープル”が仲間入り。手肌にうるおいを届ける120億個※6の美容水リポソーム※3を配合し、理想のしっとり手肌へ導きます。可愛いパッケージと新キャップで、外出先のケアも快適に♡

4種類から選べる仕上がりと香り



リニューアル後は「ブルー」「ピンク」「イエロー」に加えて、高保湿の「パープル」が新登場。

ブルーは爽やかなアクアモイスト（うるサラ）、ピンクはモイストリペア（うるツヤ）、イエローはディープモイスト（うるうる）、パープルはエクストラモイスト（超※2うるうる）仕上がりに。

香りもブーケをイメージした華やかさで、お好みに合わせて選べます。

※2 当社既存品比（ululisハンドクリームシリーズ比）

ロクシタンの夜用頭皮美容液が新登場！乾燥・かゆみを整える「ナイトディフェンス」

使いやすさも進化したMIZUハンドクリーム



片手で簡単に開けられる“新ワンタッチキャップ”を採用し、外出先でもさっと使えるのが嬉しいポイント。

価格は各\980（税抜）／\1,078（税込）、内容量65gと、持ち運びしやすいサイズ感も魅力です。乾燥対策をしながら気分も上がるデザインで、毎日のケアを楽しめます♪

※1 美容液成分のこと

※3 ブルー：リポソーム化された加水分解ヒアルロン酸（保湿）のこと、ピンク：リポソーム化されたモモ葉エキス、水溶性コラーゲン（全て保湿）のこと、イエロー：リポソーム化された加水分解ローヤルゼリータンパク（保湿）のこと、パープル：リポソーム化されたスフィンゴ糖脂質（保湿）のこと

※6 製品65gあたりに配合されるリポソーム成分（保湿）の総数

乾燥する季節の頼れる味方



秋冬の手肌ケアは、うるおいを長く守れるアイテムが必須。リニューアルした「ululis MIZUハンドクリーム」は、美容水※1発想の保湿力と可愛いデザイン、使いやすさを兼ね備えた心強い存在です。

仕上がりや香りでお気に入りを見つければ、ケアの時間がもっと楽しくなるはず。毎日の習慣に取り入れて、乾燥知らずのしっとり手肌を叶えてみてくださいね♡