鈴木福、“戦友”本田望結と13年ぶりドラマ共演「緊張して目を合わせられなかった」
俳優の鈴木福が主演を務めるABCテレビ『パワプロドラマ2025 ―平凡な新社会人の俺がサクセスした話―』（※関西ローカル）が26日深夜、放送された。
【場面カット】”パワプロらしい”ユニフォーム姿の
人気野球ゲーム『パワフルプロ野球』シリーズを初めて実写化した本ドラマでは、忙しない現代社会を舞台に、パワプロ好きな社会人1年目の主人公、西野役を鈴木が演じ、野球ゲームと日常がリンクする奇妙な“パワフル社会人”の世界に挑んだ。
冒頭には、西野が勤める会社の社長役として、今回脚本を務めたお笑いコンビ「ニッポンの社長」・辻晧平の相方であるケツが登場。西野と猪狩守（松本怜生）、矢部明雄（阿久津仁愛）を迎え入れる雄弁な社長を熱演した。
さらに、ラストシーンでは、鈴木と同世代で子役時代からの“戦友”でもある本田望結がサプライズ登場し、リクルートスーツ姿の就活生を演じた。鈴木と本田が同じドラマに出演するのは、『コドモ警察』（2012年、TBS系）以来13年ぶりとなる。
本田は、10月12日スタートの『すべての恋が終わるとしても』に出演予定。2人は「撮影現場で会うと緊張して目を合わせられなかった」と振り返り、鈴木は『すべての恋が終わるとしても』の予告映像を見て、「（本田の共演者の）藤原丈一郎くんもよく知っているので、2人の関係が楽しみです」と話し、久々の再会を楽しんだ。
