¡Úº£Æü¤Î¸¥Î©¡Û2025Ç¯9·î27Æü(ÅÚ)¡Ö·Ü¤È¥º¥Ã¥¡¼¥Ë¤Î¥Ó¡¼¥ë¼Ñ¡×
¥×¥í¤ÎÎÁÍý¥ì¥·¥Ô¥µ¥¤¥È¡ÖE¡¦¥ì¥·¥Ô¡×¤¬¤´¾Ò²ð¤¹¤ëº£Æü¤ÎÍ¼¿©¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¸¥Î©¤Ï¡¢ ¡Ö·Ü¤È¥º¥Ã¥¡¼¥Ë¤Î¥Ó¡¼¥ë¼Ñ¡× ¡Ö»ÞÆ¦¥¿¡¼¥á¥ê¥Ã¥¯¥é¥¤¥¹¡× ¡Ö¥Ô¥ê¿É¥¥å¥¦¥ê¡× ¤ÎÁ´3ÉÊ¡£
¥¯¥ß¥ó¥·¡¼¥É¤ä¥¿¡¼¥á¥ê¥Ã¥¯¤Î¹á¤ê¤¬¿©Íß¤ò¤½¤½¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼çºÚ¡Û·Ü¤È¥º¥Ã¥¡¼¥Ë¤Î¥Ó¡¼¥ë¼Ñ
¥Ó¡¼¥ë¤ÏÁ°Æü¤Î»Ä¤ê¤Ç¤âOK¡£ÌîºÚ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¤ì¤ë¥·¥Á¥å¡¼¤Ç¤¹¡£
Ä´Íý»þ´Ö¡§30Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§493Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§ÎÁÍý²È¡¦¥½¥à¥ê¥¨¡¡ÊÝÅÄ Èþ¹¬
¼ò Å¬ÎÌ ¥º¥Ã¥¡¼¥Ë 1/2ËÜ ¥È¥Þ¥È 1¸Ä
¶Ì¥Í¥® 1/4¸Ä
¥µ¥ä¥¤¥ó¥²¥ó 6ËÜ ¥Ë¥ó¥Ë¥¯ (¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê)1ÊÒÊ¬
¥¯¥ß¥ó¥·¡¼¥É ¾®¤µ¤¸1/2
¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý Âç¤µ¤¸2
¥Ó¡¼¥ë 180~200ml
±ö Å¬ÎÌ ¥É¥é¥¤¥Ñ¥»¥ê Å¬ÎÌ ÁÆ¤Ó¤¹õ¥³¥·¥ç¥¦ Å¬ÎÌ
¥È¥Þ¥È¤Ï¥Ø¥¿¤ò¤¯¤êÈ´¤¡¢8¤Ä¤Î¤¯¤·ÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¶Ì¥Í¥®¤Ï4¤Ä¤Î¤¯¤·ÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¥µ¥ä¥¤¥ó¥²¥ó¤ÏÎ¾Ã¼¤òÀÚ¤êÍî¤È¤·¡¢Ä¹¤µ4ÅùÊ¬¤ËÀÚ¤ë¡£
2. (1)¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë»Ä¤ê¤Î¥ª¥ê¡¼¥ÖÌýÂç¤µ¤¸1¤È¥¯¥ß¥ó¥·¡¼¥É¤òÆþ¤ì¤ÆÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¥º¥Ã¥¡¼¥Ë¡¢¶Ì¥Í¥®¡¢¥È¥Þ¥È¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤ò²Ã¤¨¤ÆßÖ¤á¹ç¤ï¤»¤ë¡£
3. ¥Ó¡¼¥ë¤ò²Ã¤¨¡¢·Ü¤â¤âÆù¤òÌá¤·Æþ¤ì¡¢¼Ñ¤¿¤Ã¤¿¤é²Ð¤ò¼å¤á¤Æ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë³¸¤ò¤·¤Æ15Ê¬¼Ñ¤ë¡£¥µ¥ä¥¤¥ó¥²¥ó¤ò²Ã¤¨¤Æ¤µ¤é¤Ë2¡Á3Ê¬¼Ñ¤ë¡£
4. ³¸¤ò³°¤·¤Æ²Ð¤ò¶¯¤á¡¢¤ª¹¥¤ß¤Î¥È¥í¥ß¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é±ö¤ÇÌ£¤òÄ´¤¨¤ë¡£´ï¤Ë¤è¤½¤¤¡¢¥É¥é¥¤¥Ñ¥»¥ê¡¢ÁÆ¤Ó¤¹õ¥³¥·¥ç¥¦¤ò¿¶¤ë¡£
¡Ú¼ç¿©¡Û»ÞÆ¦¥¿¡¼¥á¥ê¥Ã¥¯¥é¥¤¥¹
¥¿¡¼¥á¥ê¥Ã¥¯¤È»ÞÆ¦¤Î¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¤´ÈÓ¤Ç¤¹¡£
Ä´Íý»þ´Ö¡§1»þ´Ö
¥«¥í¥ê¡¼¡§301Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§ÎÁÍý²È¡¦¥½¥à¥ê¥¨¡¡ÊÝÅÄ Èþ¹¬
¥¿¡¼¥á¥ê¥Ã¥¯ ¾®¤µ¤¸1
¿å Å¬ÎÌ ±ö ¾¯¡¹
»ÞÆ¦ (¤æ¤Ç)50g
2. ¿æ¤¾å¤¬¤Ã¤¿¤é»ÞÆ¦¤ò²Ã¤¨¤Æ10Ê¬¾ø¤é¤·¡¢¤·¤ã¤â¤¸¤ÇÄì¤«¤éÊÖ¤·¤Æº®¤¼¡¢´ï¤ËÀ¹¤êÊ¬¤±¤ë¡£
»ÞÆ¦¤ÏÎäÅà¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÉûºÚ¡Û¥Ô¥ê¿É¥¥å¥¦¥ê
¥¥å¥¦¥ê¤ÏÍ½¤á±ö¤ò¤«¤é¤á¤ë¤³¤È¤ÇÌ£¤¬¤·¤Ã¤«¤ê´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Ä´Íý»þ´Ö¡§15Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§37Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§ÎÁÍý²È¡¦¥½¥à¥ê¥¨¡¡ÊÝÅÄ Èþ¹¬
ÂçÍÕ 2Ëç
¤¹¤êÇò¥´¥Þ ¾®¤µ¤¸1/2
º½Åü ¾¯¡¹
±ö ¾¯¡¹
¥´¥ÞÌý ¾®¤µ¤¸1/2
¥é¡¼Ìý ¾¯¡¹
ÂçÍÕ¤Ï¼´¤òÀÚ¤êÍî¤È¤·¤Æ¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢¥Ü¥¦¥ë¤Ç¡ã¥Ô¥ê¿É¥À¥ì¡ä¤ÎºàÎÁ¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£
¥¯¥ß¥ó¥·¡¼¥É¤ä¥¿¡¼¥á¥ê¥Ã¥¯¤Î¹á¤ê¤¬¿©Íß¤ò¤½¤½¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼çºÚ¡Û·Ü¤È¥º¥Ã¥¡¼¥Ë¤Î¥Ó¡¼¥ë¼Ñ
¥Ó¡¼¥ë¤ÏÁ°Æü¤Î»Ä¤ê¤Ç¤âOK¡£ÌîºÚ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¤ì¤ë¥·¥Á¥å¡¼¤Ç¤¹¡£
©E¥ì¥·¥Ô
Ä´Íý»þ´Ö¡§30Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§493Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§ÎÁÍý²È¡¦¥½¥à¥ê¥¨¡¡ÊÝÅÄ Èþ¹¬
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë·Ü¤â¤âÆù 1Ëç
¼ò Å¬ÎÌ ¥º¥Ã¥¡¼¥Ë 1/2ËÜ ¥È¥Þ¥È 1¸Ä
¶Ì¥Í¥® 1/4¸Ä
¥µ¥ä¥¤¥ó¥²¥ó 6ËÜ ¥Ë¥ó¥Ë¥¯ (¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê)1ÊÒÊ¬
¥¯¥ß¥ó¥·¡¼¥É ¾®¤µ¤¸1/2
¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý Âç¤µ¤¸2
¥Ó¡¼¥ë 180~200ml
±ö Å¬ÎÌ ¥É¥é¥¤¥Ñ¥»¥ê Å¬ÎÌ ÁÆ¤Ó¤¹õ¥³¥·¥ç¥¦ Å¬ÎÌ
¡Ú²¼½àÈ÷¡Û·Ü¤â¤âÆù¤ÏÂÀ¤¤¶Ú¤ÈÍ¾Ê¬¤Ê»é¤ò¼è¤ê½ü¤¡¢¤Ò¤È¤¯¤ÁÂç¤ËÀÚ¤Ã¤Æ±ö¤ò¤â¤ß¹þ¤à¡£¥º¥Ã¥¡¼¥Ë¤ÏÃ¼¤òÀÚ¤êÍî¤È¤·¤Æ¸ü¤µ1cm¤ÎÈ¾·îÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
¥È¥Þ¥È¤Ï¥Ø¥¿¤ò¤¯¤êÈ´¤¡¢8¤Ä¤Î¤¯¤·ÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¶Ì¥Í¥®¤Ï4¤Ä¤Î¤¯¤·ÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¥µ¥ä¥¤¥ó¥²¥ó¤ÏÎ¾Ã¼¤òÀÚ¤êÍî¤È¤·¡¢Ä¹¤µ4ÅùÊ¬¤ËÀÚ¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
¡Úºî¤êÊý¡Û1. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥ª¥ê¡¼¥ÖÌýÂç¤µ¤¸1¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢·Ü¤â¤âÆù¤òÈéÌÌ¤ò²¼¤Ë¤·¤ÆÊÂ¤ÙÆþ¤ì¡¢Î¾ÌÌ¤Ë¾Æ¤¿§¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é¤¤¤Ã¤¿¤ó¼è¤ê½Ð¤¹¡£
©E¥ì¥·¥Ô
2. (1)¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë»Ä¤ê¤Î¥ª¥ê¡¼¥ÖÌýÂç¤µ¤¸1¤È¥¯¥ß¥ó¥·¡¼¥É¤òÆþ¤ì¤ÆÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¥º¥Ã¥¡¼¥Ë¡¢¶Ì¥Í¥®¡¢¥È¥Þ¥È¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤ò²Ã¤¨¤ÆßÖ¤á¹ç¤ï¤»¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
3. ¥Ó¡¼¥ë¤ò²Ã¤¨¡¢·Ü¤â¤âÆù¤òÌá¤·Æþ¤ì¡¢¼Ñ¤¿¤Ã¤¿¤é²Ð¤ò¼å¤á¤Æ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë³¸¤ò¤·¤Æ15Ê¬¼Ñ¤ë¡£¥µ¥ä¥¤¥ó¥²¥ó¤ò²Ã¤¨¤Æ¤µ¤é¤Ë2¡Á3Ê¬¼Ñ¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
4. ³¸¤ò³°¤·¤Æ²Ð¤ò¶¯¤á¡¢¤ª¹¥¤ß¤Î¥È¥í¥ß¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é±ö¤ÇÌ£¤òÄ´¤¨¤ë¡£´ï¤Ë¤è¤½¤¤¡¢¥É¥é¥¤¥Ñ¥»¥ê¡¢ÁÆ¤Ó¤¹õ¥³¥·¥ç¥¦¤ò¿¶¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
¡Ú¼ç¿©¡Û»ÞÆ¦¥¿¡¼¥á¥ê¥Ã¥¯¥é¥¤¥¹
¥¿¡¼¥á¥ê¥Ã¥¯¤È»ÞÆ¦¤Î¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¤´ÈÓ¤Ç¤¹¡£
©E¥ì¥·¥Ô
Ä´Íý»þ´Ö¡§1»þ´Ö
¥«¥í¥ê¡¼¡§301Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§ÎÁÍý²È¡¦¥½¥à¥ê¥¨¡¡ÊÝÅÄ Èþ¹¬
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë¤ªÊÆ 1¹ç
¥¿¡¼¥á¥ê¥Ã¥¯ ¾®¤µ¤¸1
¿å Å¬ÎÌ ±ö ¾¯¡¹
»ÞÆ¦ (¤æ¤Ç)50g
¡Ú²¼½àÈ÷¡Û¤ªÊÆ¤Ï¿æ¤¯30Ê¬°Ê¾åÁ°¤Ë¿å¤ÇÀö¤¤¡¢¥¶¥ë¤Ë¾å¤²¤Æ¿åµ¤¤ò¤¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
¡Úºî¤êÊý¡Û1. ¿æÈÓ´ï¤Ë¤ªÊÆ¡¢¥¿¡¼¥á¥ê¥Ã¥¯¡¢±ö¤òÆþ¤ì¤Æ¶ÑÅù¤Ëº®¤¼¹ç¤ï¤»¡¢¿å¤òÊ¬ÎÌÀþ¤Þ¤Ç²Ã¤¨¤Æ¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò²¡¤¹¡£
©E¥ì¥·¥Ô
2. ¿æ¤¾å¤¬¤Ã¤¿¤é»ÞÆ¦¤ò²Ã¤¨¤Æ10Ê¬¾ø¤é¤·¡¢¤·¤ã¤â¤¸¤ÇÄì¤«¤éÊÖ¤·¤Æº®¤¼¡¢´ï¤ËÀ¹¤êÊ¬¤±¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
»ÞÆ¦¤ÏÎäÅà¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÉûºÚ¡Û¥Ô¥ê¿É¥¥å¥¦¥ê
¥¥å¥¦¥ê¤ÏÍ½¤á±ö¤ò¤«¤é¤á¤ë¤³¤È¤ÇÌ£¤¬¤·¤Ã¤«¤ê´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
©E¥ì¥·¥Ô
Ä´Íý»þ´Ö¡§15Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§37Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§ÎÁÍý²È¡¦¥½¥à¥ê¥¨¡¡ÊÝÅÄ Èþ¹¬
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë¥¥å¥¦¥ê (Âç)1ËÜ ±ö Å¬ÎÌ ¡ã¥Ô¥ê¿É¥À¥ì¡ä
ÂçÍÕ 2Ëç
¤¹¤êÇò¥´¥Þ ¾®¤µ¤¸1/2
º½Åü ¾¯¡¹
±ö ¾¯¡¹
¥´¥ÞÌý ¾®¤µ¤¸1/2
¥é¡¼Ìý ¾¯¡¹
¡Ú²¼½àÈ÷¡Û¥¥å¥¦¥ê¤Ï¤¹¤ê¤³ÌÚÅù¤Ç·Ú¤¯¤¿¤¿¤¤¤Æ³ä¤ê¡¢Î¾Ã¼¤òÀÚ¤êÍî¤È¤·¤Æ¥Ü¥¦¥ë¤ËÆþ¤ì¡¢±ö¤ò¤«¤é¤á¤Æ10Ê¬ÃÖ¤¯¡£
©E¥ì¥·¥Ô
ÂçÍÕ¤Ï¼´¤òÀÚ¤êÍî¤È¤·¤Æ¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢¥Ü¥¦¥ë¤Ç¡ã¥Ô¥ê¿É¥À¥ì¡ä¤ÎºàÎÁ¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
¡Úºî¤êÊý¡Û1. ¥¥å¥¦¥ê¤Î¿åµ¤¤ò¥¥Ã¥Á¥ó¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¿¡¤¼è¤ê¡¢¡ã¥Ô¥ê¿É¥À¥ì¡ä¤Î¥Ü¥¦¥ë¤Ë²Ã¤¨¤ÆÏÂ¤¨¡¢´ï¤ËÀ¹¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô