¡ÖÂçÀî¸¶²½¹©µ¡¡×ÑÍºá»ö·ï¡¡Åö»þ¤ÎÁÜºº°÷2¿Í¤Ë¡ÖÉÔµ¯ÁÊÉÔÅö¡×¤ÎµÄ·è¡¡¸¡»¡¿³ºº²ñ
¡ÖÂçÀî¸¶²½¹©µ¡¡×¤ò¤á¤°¤ëÑÍºá»ö·ï¤Ç¡¢ÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤¿·Ù»ëÄ£¤ÎÅö»þ¤ÎÁÜºº°÷2¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸¡»¡¿³ºº²ñ¤¬¡ÖÉÔµ¯ÁÊÉÔÅö¡×¤ÎµÄ·è¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÀî¸¶²½¹©µ¡¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï2020Ç¯¡¢ÉÔÀµÍ¢½Ð¤Îµ¿¤¤¤Ç¼ÒÄ¹¤é3¿Í¤¬ÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸åµ¯ÁÊ¤¬¼è¤ê²¼¤²¤é¤ì¡¢Ì±»öÁÊ¾Ù¤Ç¤ÏÁÜºº¤Î°ãË¡À¤òÇ§¤á¤¿È½·è¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¸ø°ÂÉô¤ÎÁÜºº°÷2¿Í¤Ï¡¢Î©·ï¤ËÉÔÍø¤Ê¼Â¸³¥Ç¡¼¥¿¤òºï¤ê¡¢±³¤ÎÊó¹ð½ñ¤òºîÀ®¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÅìµþÃÏ¸¡¤¬ÉÔµ¯ÁÊ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
2¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡»¡¿³ºº²ñ¤Ï9·î17ÆüÉÕ¤±¤Ç¡ÖÉÔµ¯ÁÊÉÔÅö¡×¤ÈµÄ·è¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¡¢ÅìµþÃÏ¸¡¤¬ºÆÁÜºº¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£