¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹½»Ç·¹¾¤Î¡ÖÉÙÅÄÎÓ»ÔÀ©£·£µ¼þÇ¯µÇ°¶¥Áö¡×¤Ï£²£¶Æü¡¢£²Æü´Ö¤ÎÍ½Áª¤¬½ªÎ»¡£½àÍ¥¾¡Àï¤Ë¿Ê¤à£±£¸Áª¼ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç¾ì¹±µ¨¡Ê£²£µ¡á°¦ÃÎ¡Ë¤Ï£²ÆüÌÜ¡¢Á°È¾£´£Ò¤Ç¤Ï£²¥³¡¼¥¹¤«¤éº¹¤·¤Æ£²Ãå¡¢¸åÈ¾£¸£Ò¤Ï£´¥³¡¼¥¹¤«¤éºÇÆâº¹¤·¤Æ£³Ãå¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¡££²Æü´Ö¤ÎÃ»´ü·èÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿Í½Áª¤ò¡¢£³Áö£²Ãå£²ËÜ£³Ãå£±ËÜ¤È¼ê·ø¤¤Áö¤ê¡££¹°Ì¤ÇÍ½Áª¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¡£
¡Ö¸åÈ¾¤Ï¾è¤ê¿´ÃÏ¤Ï¥Þ¥·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÂ¿¾¯¾è¤ê¤Å¤é¤µ¤Ï¤¢¤ë¡£Ä¾Àþ¼«ÂÎ¤ÏÉáÄÌ¤Ç¤¤¤¤¿Í¤Ë¤Ï¤ä¤é¤ì¤ë¤±¤É¡¢²ó¤Ã¤¿¸å¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡£½ÐÂ´ó¤ê¡£¾è¤ê¿´ÃÏ¤ò¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È½®Â¼«ÂÎ¤Ï¤Þ¤º¤Þ¤º¡£²ÝÂê¤Î¾è¤ê¿´ÃÏ¤ò½¤Àµ¤·¤Æ½àÍ¥¾¡Àï¤ËÎ×¤à¡£
¡¡£Æ¤Ë¤è¤ë½ÐÁö²ó¿ôÉÔÂ¤Ç¸½ºß¤Ï£Â£±µé¤Ê¤¬¤é¡¢£²£°£²£¶Ç¯Á°´üÅ¬ÍÑ¾¡Î¨¤Ï£¶¡¦£±£¶¤È£Á£±½é¾º³Ê¤òÁÀ¤¨¤ë¥Ú¡¼¥¹¡£¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¤À¤¤¤ÖÁá¤¤¤±¤É¡¢Áá¤¤»þ¤ÏÊü¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥¹¥¿¡¼¥È´ª¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê¡£Í¥½Ð¡õ¾¡Î¨¥¢¥Ã¥×¤Ë¸þ¤±¤Æ£²Ãå°Ê¾å¤òÁÀ¤¦¡£