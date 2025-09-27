¥¤¥ó¥É¤Ç¡Ö¶õÈô¤Ö´½¤ª¤±¡×ÂàÌò¡¡µì¥½Ï¢³«È¯¤Î¥ß¥°21ÀïÆ®µ¡
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥Ç¥ê¡¼¶¦Æ±¡Û¥¤¥ó¥ÉËÌÉô¥Á¥ã¥ó¥Ç¥£¥¬¥ë¤Ç26Æü¡¢µì¥½Ï¢¤¬³«È¯¤·¤¿¥ß¥°21ÀïÆ®µ¡¤ÎÂàÌò¼°Åµ¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£APÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¤È1960Ç¯Âå¤Ë¥¤¥ó¥É¤Ç½¢Ìò¤·¡¢¼çÎÏµ¡¤È¤·¤Æ¼ÂÀï¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤¬¡¢¸å¤ÎÉÑÈË¤ÊÄÆÍî»ö¸Î¤«¤é¡Ö¶õÈô¤Ö´½¤ª¤±¡×¤È¤â¤ä¤æ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥·¥ó¹ñËÉÁê¤Ï¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ë¤È¤Ã¤ÆÃ±¤Ê¤ëÀïÆ®µ¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¯²ÈÂ²¤Î°ì°÷¤À¡£ÀïÎ¬¤ò¶¯²½¤·¡¢À¤³¦¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤¿¤á¤Î»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È»¿¼¤òÂ£¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥É¶õ·³¤Ï¸½ºß¡¢¥í¥·¥¢À½¤Î¥ß¥°29¤ä¥¹¥Û¥¤30¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹À½¥é¥Õ¥¡¡¼¥ë¤Ê¤É¤ÎÀïÆ®µ¡¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñ»º¤Î·ÚÀïÆ®µ¡¥Æ¥¸¥ã¥¹¤Ê¤É¤ÎÆ³Æþ¤ò¿Ê¤á¡¢ÀïÎÏ¤òÊä¤¦Êý¿Ë¤À¡£