きょうの為替市場はドルの戻り売りが優勢となる中、ユーロドルは買い戻しが膨らんでいる。前日は強い米経済指標を受けてドル高が強まり、ユーロドルは１．１６ドル台半ばまで下落した。２１日線も下放れる展開が見られている。ユーロ円は一旦１７５円台に上昇し、年初来高値を更新したが、その後は１７４円台に伸び悩む展開。ただ、ユーロ円の上値追いは継続しており、昨年高値の１７４円台半ばをしっかりと射程に入れている。



ＥＣＢは利下げサイクルが終了したとも見られ、一部からは次の行動は利上げのとの声も出ている。一方、日銀は緩やかとみられてはいるが、利上げ方向で金利差だけで考えれば、ユーロ円の上値には限界があるとの声も出でている。



ただ、ユーロに対する強気な見方も根強く、ユーロドルは年内に１．２０ドルを付けるとの声も多い中、ユーロ円も堅調な動きが続いているようだ。



EUR/JPY 174.83 USD/JPY 149.44 EUR/USD 1.1700



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

