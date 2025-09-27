EU¡¢ÆüËÜÀ½¤ÎÇ®±ä¹ÝÈÄ¤Ë´ØÀÇ¡¡È¿¥À¥ó¥Ô¥ó¥°¡¢5Ç¯´ÖÅ¬ÍÑ
¡¡¡Ú¥½¥Õ¥£¥¢¶¦Æ±¡Û²¤½£Ï¢¹ç¡ÊEU¡Ë²¤½£°Ñ°÷²ñ¤Ï26Æü¡¢ÆüËÜÀ½¤ÎÇ®±ä¹ÝÈÄ¤Ë6.9¡Á30¡ó¤ÎÈ¿¥À¥ó¥Ô¥ó¥°¡ÊÉÔÅöÎ÷Çä¡Ë´ØÀÇ¤ò²Ý¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£À½ÉÊ¤òÉÔÅö¤Ë°Â¤¯Çä¤ë¤³¤È¤Ç¡¢EU°èÆâ¤Î»º¶È¤ËÂ»³²¤òÍ¿¤¨¤¿¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£5Ç¯´ÖÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¡£
¡¡ÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¹Ýºà¤ò²ÃÇ®¤·¤Æ°µÎÏ¤ò¤«¤±¡¢Çö¤¯±ä¤Ð¤·¤¿À½ÉÊ¡£²Ã¹©¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢Éý¹¤¤ÍÑÅÓ¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÇÎ¨¤ÏÆüËÜÀ½Å´¤¬30.0¡ó¡¢JFE¥¹¥Á¡¼¥ë¤¬29.8¡ó¡¢ÅìµþÀ½Å´¤¬6.9¡ó¤Ê¤É¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î¤Û¤«¡¢¥¨¥¸¥×¥È¤È¥Ù¥È¥Ê¥à¤«¤éÍ¢Æþ¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤Ë¤â´ØÀÇ¤ò²Ý¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÉÔÅöÎ÷Çä¤òÎ©¾Ú¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¡£