LINEマンガ、国内アプリ累計ダウンロード数が5500万を突破
電子コミックサービス「LINEマンガ」は、今年8月に国内アプリ累計ダウンロード数が5500万を突破した。国内マンガアプリの累計ダウンロード数において1位を独走している（※）。
【場面カット】上半期「LINEマンガ」で一番読まれた単行本は『メダリスト』
これを記念して「LINEマンガ」アプリでは、最大5500円分のマンガコインが当たる「5500万DL記念！LINEマンガガチャ！」を27日から28日まで開催する。連載作品を1作品読むことで1日1回ガチャを回すことができ、結果画面からXでシェアをすると、もう1度挑戦できる。期間中は毎日参加が可能。
さらに、初めて同アプリをインストールしLINEにログイン、または「LINEマンガ」アプリにて直近30日以内に作品を閲覧していない人を対象に、先着10万名限定で500マンガコインを配布。「LINEマンガ」アプリにて、特典コード「55000000」を入力すると受け取ることができる。
このほか「LINEマンガ」公式Xアカウントでは、抽選で3名にQUOカードPayが1万円分当たるイベントも。同アカウントをフォローし、該当ポストをリポストすることで参加ができる。また、ハッシュタグ「#LINEマンガ5500万DL」をつけてリポストすることで当選率があがる。
「マンガの未来を創る」ことをビジョンに掲げる「LINEマンガ」は、マンガ市場のさらなる発展と活性化を目指し、最高の価値を提供すべく邁進する。
（※）国内マンガアプリ（App IQ：Books & Comics）の累計ダウンロード数（2014年1月〜2025年8月）は、iOS & Google Playを合計したもの（出典：Sensor Tower）
