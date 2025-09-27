Netflix（ネットフリックス）は、10月に配信を開始するコンテンツを発表した。

Netflixシリーズとして、10月16日に小栗旬とハン・ヒョジュが共演したロマンチックコメディ「匿名の恋人たち」。10月11日に2PMジュノ、キム・ミンハが共演したドラマ「テプン商事」などが配信される。

そのほかNetflix映画からは、10月10日に「第10客室の女」、10月17日に「グッドニュース」なども配信される。

NETFLIX シリーズ 匿名の恋人たち（10月16日独占配信） 小栗旬とハン・ヒョジュが共演、豪華キャストと日韓のスタッフが集結して描く大人のロマンチックコメディ！ 潔癖な製菓メーカー御曹司の壮亮の秘密は「人に触れられない」こと。そして天才ショコラティエのハナの秘密は「人の目を見ることができない」こと。そんな恋愛とは無縁の二人が出会い、不器用な恋模様が始まる。 ウィッチャー：シーズン4（10月30日独占配信） 人気ファンタジーがシーズン4へ！ 戦火と数えきれぬ敵によって引き裂かれたゲラルト、イェネファー、シリはそれぞれの旅路で思いがけぬ仲間と出会う。 魔法のランプにお願い（10月3日独占配信） キム・ウビン、スジ共演のファンタジーロマンス！ 魔法のランプの精霊ジーニーは、心を閉ざした女性ガヨンの3つの願いを叶えようとするが……。 ザ・ディプロマット：シーズン3（10月16日独占配信） 人気政治サスペンスがシーズン3へ！ 危機的状況の外交に巻き込まれた米国大使のケイトは、不安定な新政権と危険な脅威への対応を迫られる。 こんなのみんなイヤ! ：シーズン2（10月23日独占配信） エミー賞ノミネートのラブコメディがシーズン2へ！ まったく異なる人生観ながら恋に落ちたジョアンとラビの関係はさらに意外な方向へ深まっていく。 テプン商事（10月11日独占配信） 2PMジュノ、キム・ミンハ共演の熱きヒューマンドラマ！ 1997年に起きた金融危機の中で、貿易会社の新人社長になったカン・テプンは試練を正面突破していく。 ソウルの家から大企業に通うキム部長の物語（10月26日独占配信） リュ・スンリョン主演のヒューマンドラマ！ 入社25年目で“勝ち組”人生を送ってきたキム・ナクス部長は、すべてを失いながらも本当の自分を見つけていく。 モンスター：エド・ゲインの物語（10月3日独占配信） チャーリー・ハナム主演、実在した史上最悪の連続殺人鬼エド・ゲインを描くホラーシリーズ。田舎に暮らす静かな男はモンスターへ変貌していく。 ワンス・アポン・アン・アサシン（10月8日独占配信） フランス発のアクションドラマ！ 離れ離れだった娘を見つけた殺し屋ネロは、追っ手から逃れつつ、娘と世界のために立ち上がる選択を迫られる。 オレたちブーツ（10月9日独占配信） 注目のヒューマンコメディ！ 衝動的に海兵隊に入隊した青年キャメロンは、多様な同期生と訓練を過ごすうち、本当の自分を見出していく。 レザレクション：復讐の棘（10月9日独占配信） 台湾発のサスペンススリラー！ 愛する娘を失った2人の母親は、復讐のため詐欺犯罪組織のボスを蘇らせるが意外な真実が明らかになっていく……。 ターン・オブ・ザ・タイド：シーズン2（10月17日独占配信） ポルトガル発のサスペンスがシーズン2へ！ 打ち上げられたコカインで商売を始めたエドアルドたちの前に、取引の支配を狙う新たな競争相手が現れる。 NETFLIX 映画 第10客室の女（10月10日独占配信） キーラ・ナイトレイ主演のサスペンス！ 豪華クルーズ船に乗ったジャーナリストのローラは、乗客が海に落ちるところを目撃するが、誰にも信じてもらえず、一人で真相を究明していく。 グッドニュース（10月17日独占配信） ソル・ギョング、ホン・ギョン出演のサスペンス！ 1970年代、ハイジャックされた飛行機を着陸させるため、日本と韓国の政府はある極秘計画を実行することに。日本から参加の山田孝之、椎名桔平、笠松将、山本奈衣瑠の出演も話題。 ハウス・オブ・ダイナマイト（10月24日独占配信） 「ハート・ロッカー」のキャスリン・ビグロー監督、レベッカ・ファーガソン主演の政治スリラー！ 正体不明の敵からアメリカ本土へ発射された1発のミサイル。タイムリミットが迫る中、ホワイトハウス高官のオリビアは事態に立ち向かう。 端くれ賭博人のバラード（10月29日独占配信） コリン・ファレル主演のスリラー！ マカオのカジノに流れ着いた高額賭博師のロードは、過去と借金から逃げながら、謎めいた女に魅了されていく。 スティーヴ（10月3日独占配信） ベストセラー小説原作のヒューマンドラマ！ 非行少年に更生する最後の機会を与える学校の校長スティーヴは、一方で彼自身も大きな問題を抱えていた。 カラメロ（10月8日独占配信） ブラジル発のコメディドラマ。有望な若きシェフに下された思わぬ診断。人生の岐路に立つ彼に希望と笑いをくれたのは、頼もしい犬の相棒だった。 死んでもみんなが愛してくれる（10月14日独占配信） タイ発のサスペンススリラー。銀行員の2人組は、死亡した顧客の口座から大金を盗み出すことに成功するが、その金は冷酷な犯罪者たちのものだった…。 そして彼女は闇を歩く（10月17日独占配信） スペイン発のサスペンススリラー！ 若き治安警備隊員アマイアはテロ組織に潜入し、南フランスにある組織の武器保管庫を突き止めようとする。 霊薬（10月23日独占配信） インドネシア発のホラー！ ある霊薬によって村にゾンビが大量発生。故郷が崩壊していくなか、険悪な家族は結束して戦わざるを得なくなる。 NETFLIX アンスクリプテッド ラブ・イズ・ブラインド ～外見なんて関係ない?! ～：シーズン9（10月1日独占配信） 人気恋愛リアリティ番組がシーズン9へ！ コロラド州デンバー在住の独身男女が、互いの姿を見ることのないまま運命の相手を見つけようとする。 フィジカル100：ASIA（COMING SOON） 人気サバイバル・リアリティショーが舞台をアジアに拡大！ 8カ国を代表する最強のアスリートたちが祖国の誇りを懸けて、身体能力と体力の極限に挑む。 NETFLIX ドキュメンタリー ヴィクトリア・ベッカム（10月9日独占配信） 90年代から“世界的アイコン”であるヴィクトリア・ベッカムに迫るドキュメンタリー。家族や親しい人々への取材から彼女の素顔を映し出す。 注目の配信作品 ふれる。（10月5日見放題独占配信） 「あの花」「ここさけ」「空青」の制作陣が贈る長編アニメーション。不思議な生物の力によってつながる青年3人の友情を描く。 デリリウム 迷宮の館（10月3日配信） 父の豪邸を相続する条件に、一人で30日間暮らすことになった男に起こる奇妙な現象を描くサイコホラー。 FLY! フライ！（10月5日配信） イルミネーション・エンターテインメントが贈るアドベンチャー・コメディ。池から出たことがない渡り鳥カモ一家の冒険を描く。 スオミの話をしよう（10月13日見放題独占配信） 脚本・監督 三谷幸喜、長澤まさみ主演のミステリー・コメディ。失踪した女性と、彼女について語り出す5人の男たちを描く。