【HOBBY Watch動画】圧倒的プレイバリュー！ 4つのモードに変形「DXブレイカムゼッツァー」をチェック！【仮面ライダーゼッツ】
【DXブレイカムゼッツァー】 発売日：2025年9月27日 価格：5,280円
(C)2025 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映
」動画を公開。
「仮面ライダーシリーズ」最新作『仮面ライダーゼッツ』よりなりきり玩具「DXブレイカムゼッツァー」が9月27日に発売。
「仮面ライダーゼッツ」が使用する可変武器「ブレイカムゼッツァー」をなりきり玩具で再現。ソードモード、ガンモード、アックスモード、サイズモードの4つのモードへの変形が可能となっており、変身アイテム「カプセム」をセットして回すことで必殺技音が各モードで発動する。【圧倒的プレイバリュー！ 4つのモードに変形「DXブレイカムゼッツァー」をチェック【#仮面ライダーゼッツ】】
