HOBBY Watch公式YouTubeチャンネルにて、「圧倒的プレイバリュー！ 4つのモードに変形「DXブレイカムゼッツァー」をチェック！【仮面ライダーゼッツ】

」動画を公開。

「仮面ライダーシリーズ」最新作『仮面ライダーゼッツ』よりなりきり玩具「DXブレイカムゼッツァー」が9月27日に発売。

「仮面ライダーゼッツ」が使用する可変武器「ブレイカムゼッツァー」をなりきり玩具で再現。ソードモード、ガンモード、アックスモード、サイズモードの4つのモードへの変形が可能となっており、変身アイテム「カプセム」をセットして回すことで必殺技音が各モードで発動する。

(C)2025 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映

※画像は試作品です。実際の商品とは多少異なる場合がございます。