¡ÚµÜÅç¥Ü¡¼¥È¡¦£Ð£Çµ¥ä¥ó¥°¥À¡¼¥Ó¡¼¡Û¾¡±º¿¿ÈÁ¤¬Í½ÁªÆÍÇË¡¡Æ±´ü¡¦Âç»³Àé¹°ÊÍè£·Ç¯¤Ö¤ê½÷»ÒÍ¥½Ð¤Ê¤ë¤«
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹µÜÅç¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à£Çµ¡ÖÂè£±£²²ó¥ä¥ó¥°¥À¡¼¥Ó¡¼¡×¤Ï£²£¶Æü¡¢Í½ÁªºÇ½ªÆü¤È¤Ê¤ë£´ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½àÍ¥¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë£±£¸¿Í¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¾¡±º¿¿ÈÁ¡Ê£²£¹¡á²¬»³¡Ë¤Ï£µ£Ò¡¢£³¥³¡¼¥¹¤«¤é¤Þ¤¯¤êº¹¤¹¤È¡¢£´¥³¡¼¥¹¤«¤é°®¤Ã¤¿»³²¼Âçµ±¤È¥Ð¥Ã¥¯ÊÂÁö¡££²¼þ£²£Í¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤¿¶¥¤ê¹ç¤¤¤òÀ©¤·¤Æ£²Ãå¤Ç¥´¡¼¥ë¡£¥ì¡¼¥¹¸å¤Ï¡Öº£´ü¤Ï¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Í½ÁªÆÍÇË¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥Û¥Ã¤È¶»¤ò¤Ê¤Ç²¼¤í¤·¤¿¡£
¡¡½÷»ÒÁª¼ê£´¿Í¤ÎÃæ¤ÇÍ£°ì¤ÎÍ½ÁªÆÍÇË¡£¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à£²£·¹æµ¡¤â¡Ö²ó¤êÂ¤¬ÆÃ¤Ë¤¤¤¤¡£½Ð¸ý¤Ç¤¹¤´¤¯²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£Ä¾Àþ¤â°¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢½Ð¤Æ¹Ô¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤Î²ó¤êÂ¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¡¢Å¸³«¤¬¤¢¤ì¤ÐÆÍ¤¤¿¤¤¡×¤ÈÆ°¤¤Ï·Ú²÷¤À¡£
¡¡¥ä¥ó¥°¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç½÷»ÒÁª¼ê¤ÎÍ¥½Ð¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢£²£°£±£¸Ç¯¤ÎÆ±´ü¡¦Âç»³Àé¹¡Ê£¶Ãå¡Ë°ÊÍè¡¢Âç²ñ£²¿ÍÌÜ¤Î²÷µó¤È¤Ê¤ë¡£¡Ö¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿¡£ÆÃ¤Ë°Õ¼±¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¡£ÉÍÌ¾¸Ð£Ð£Çµ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤«¤éÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë£ÇµÍ¥½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹¡£