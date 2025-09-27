Åìµþ¡¦ÌÜ¹õ¶è¤Ç½»Âð²ÐºÒ¡¡88ºÐÃËÀÈÂÁ÷¤â»àË´
26Æü¸á¸å¡¢Åìµþ¡¦ÌÜ¹õ¶è¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢²Ð¸µ¤Î½»Âð¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿88ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬µß½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢26Æü¸á¸å6»þÈ¾¤´¤í¡¢Åìµþ¡¦ÌÜ¹õ¶è¤Î½»Âð¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²Ð¸µ¤È¤Ê¤Ã¤¿½»Âð¤Ï¡¢ÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ¤Ç¡¢¾ÃËÉ¼Ö¤Ê¤É35Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¤Æ¾Ã²Ð³èÆ°¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤ª¤è¤½2»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬Á´¾Æ¤·¡¢¼þÊÕ¤Î½»Âð2Åï¤Î°ìÉô¤âÇ³¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
²Ð¸µ¤Î½»Âð¤«¤é¤Ï¡¢½»¿Í¤ÎÀÐ»³Î´Åµ¤µ¤ó¡Ê88¡Ë¤¬2³¬ÉôÊ¬¤«¤é°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î¾õÂÖ¤Çµß½Ð¤µ¤ì¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»ëÄ£¤¬½Ð²Ð¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£