【ニューヨーク＝小林泰裕】米オープンＡＩは２５日、新サービス「チャットＧＰＴパルス」の提供を開始すると発表した。

ＡＩ（人工知能）が利用者の好みを踏まえ、有益だと思われる情報を毎日配信するサービスで、日本でも利用できる。

発表によれば、２５日から月額２００ドル（約３万円）の「プロ」会員向けに提供を開始し、月額２０ドル（約３０００円）の「プラス」会員などにも順次展開する。

「パルス」では、ＡＩが過去の質問履歴などを基に利用者に有益でありそうな情報を自ら判断し、毎朝配信する。例えば、「近くの公園できょう開かれるイベント」「今度の旅行先でお勧めのレストラン」といった情報が配信される。

従来の対話型ＡＩではまず利用者が質問し、ＡＩが応じる形式だったが、パルスでは利用者の意図をＡＩが先回りして判断し、情報を提示するのが特徴だ。オープンＡＩは「ＡＩとの新しい関係性に向けた第一歩となる」としている。

一方、ＡＩとの関係性が深まることで、過度な依存に陥るリスクも指摘されている。オープンＡＩは一定の安全対策を設けて依存防止に努めるという。