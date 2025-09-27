DAISO¡¡ÅÔÆâ¤ËºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î´ú´ÏÅ¹¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¡¡½é¤Î¸ø¼°¥¥ã¥é¡Ö¤À¤¤¤¾¤¦¡×¤ªÈäÏªÌÜ
100±ß¥·¥ç¥Ã¥×Âç¼ê¤Î¡ÖDAISO¡×¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤¹¤ëÂçÁÏ»º¶È¤¬¡¢½é¤È¤Ê¤ë¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¤À¤¤¤¾¤¦¡×¤ò¤ªÈäÏªÌÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åìµþ¡¦ËÏÅÄ¶è¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥¢¥ë¥«¥¥Ã¥È¶Ó»åÄ®Å¹¡×¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥À¥¤¥½¡¼½é¤È¤Ê¤ë¸ø¼°¥¥ã¥é¤Ï¡¢¾Ý¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥«¥é¡¼¤Î¥Ô¥ó¥¯¡¢¤½¤·¤Æ¥À¥¤¥½¡¼¤ÎÆ¬Ê¸»ú¡ÖD¡×¤Î¥Ý¥·¥§¥Ã¥È¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¹Æ¬¤Ç¤Ï¡Ö¤À¤¤¤¾¤¦¡×¤È¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤ë¥Õ¥©¥È¥Ö¡¼¥¹¤Î¤Û¤«¡¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ä¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤Ê¤É¥°¥Ã¥ºÇä¤ê¾ì¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢ÁáÂ®¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤òÇã¤¤Êª¤«¤´¤ËÆþ¤ì¤ëµÒ¤Î»Ñ¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
DAISO¤Ï³¤³°¤Ç¤Ï¥¢¥¸¥¢¤äËÌÊÆ¤Ê¤É25¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ë½ÐÅ¹¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÄÌ¤·¤Æ¥Ö¥é¥ó¥É¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¿»Æ©¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤µ¤ì¤¿Å¹ÊÞ¤ÏÇä¤ê¾ìÌÌÀÑÌó828ÄÚ¤ÈÅìµþÅÔÆâ¤ÇºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
DAISO¤ò´Þ¤à3¤Ä¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÊ£¹çÅ¹¤È¤Ê¤ê¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤ò¼è¤ê¹þ¤ß¡¢Çã¤¤²ó¤ê¤Ë¤è¤ëÁê¾è¸ú²Ì¤òÁÀ¤¤¤Þ¤¹¡£
DAISO¤Ç¤ÏÇä¤ì¶Ú¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡Ö·¤²¼¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ö¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¡×¤ä¡Ö¼ýÇ¼¡×¥³¡¼¥Ê¡¼¤ËÃíÎÏ¤·¤Þ¤¹¡£
·¤²¼¤ÏÌó800¼ïÎà¤ò¼è¤ê¤½¤í¤¨¡¢Çä¤ê¾ìÌÌÀÑ¤òÄÌ¾ïÅ¹ÊÞ¤Î2.5ÇÜ¤Ë³ÈÂç¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ï¼ã¤¤À¤Âå¤ò°Õ¼±¤·¤¿¾¦ÉÊ¤òÁý¤ä¤·ÄÄÎó¤Ë¤â¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¤¿¤Û¤«¡¢¼ýÇ¼¥°¥Ã¥º¤â¡Ö¤Þ¤È¤áÇã¤¤¡×¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢ÄÄÎó¿ô¤òÁý¤ä¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÁÏ»º¶È¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¹Êó²Ý¡¦¸åÆ£¹¸°ì²ÝÄ¹¡§
¡ÖStandard Products¡×¡¢¡ÖTHREEPPY¡×¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥À¥¤¥½¡¼¤ÈÁ´¤¯°ã¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¤Çºî¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÁØ¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤ª²ñ·×¤Ï1¥«½ê¤Ç¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÍøÊØÀ¤¬¹â¤¤¡£Â¿ÍÍ¤Ê¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ËÅ¬ÍÑ¤·¤Æ½ÐÅ¹¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÃÏ°è¤Ë¹ç¤Ã¤¿½ÐÅ¹¤Î»ÅÊý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
ÂçÁÏ»º¶È¤Ïº£¸å¡¢Ê£¹çÅ¹¤ÎÅ¸³«¤ò¹¤²¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃÏ°è¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿½ÐÅ¹¤äÉÊ¤¾¤í¤¨¤ò¶¯²½¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£