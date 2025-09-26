きょうの為替市場はドルの戻り売りが優勢となっており、ポンドドルは１．３４ドル付近まで買戻されている。前日は一時１．３３ドル台前半まで下落し、９月初めの安値水準に並んだが、その水準は維持されている。チャート的にはダブルトップの形成は回避されている格好となっているが、ポンドは依然として下落圧力に晒されており、市場からは英中銀が利下げへの慎重姿勢を維持できるか懐疑的だとの指摘も出ている。



資産運用会社は、英中銀が市場の予想より早期の利下げを迫られ、場合によってはＱＥ（量的緩和）やイールドカーブ・コントロールといった危機時の政策手段も持ち出さざるを得なくなると見ているという。これは、国債入札で需要が低迷し、１１月下旬にリーブス財務相が発表する秋季予算案を前に財政戦略への懐疑的な見方が広がっていることと整合する。



オプション市場は、２カ月物以降でより弱気なポジションを示しており、短期的な下落余地は限定的ながらも、中期的にポンド安が進むとの見方を強めている。



GBP/USD 1.3402 GBP/JPY 200.38 EUR/GBP 0.8729



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

外部サイト