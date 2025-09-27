Ï·µà²½¤ÇÄÅÇÈ´ÑÂ¬ÁõÃÖ¤ò½ç¼¡¹¹¿·¡¡¿ôÆü´ÑÂ¬¤Ç¤¤Ê¤¤´ü´ÖÀ¸¤¸¤ë¤â·ÙÊóÈ¯É½Åù¤Ë»Ù¾ã¤Ê¤·
µ¤¾ÝÄ£¤ÏÏ·µà²½¤·¤¿ÁõÃÖ¤Î¹¹¿·ºî¶È¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¡¢10·î¤«¤é2026Ç¯1·î¤Þ¤Ç°ìÉô¤Î´ÑÂ¬ÃÏÅÀ¤Ç¿ôÆü´Ö¡¢ÄÅÇÈ¤Î´ÑÂ¬¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë´ü´Ö¤¬À¸¤¸¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢´ä¼ê¸©¤ÎÂçÁ¥ÅÏ¤ä¼¯»ùÅç¸©À¾Éô¤ÎËíºê¤Î´ÑÂ¬ÃÏÅÀ¤Ê¤É¡¢Á´¹ñ¤Î18¥«½ê¤ÎÄÅÇÈ´ÑÂ¬ÁõÃÖ¤¬Ï·µà²½¤·¤¿¤¿¤á¡¢¿·¤·¤¤ÁõÃÖ¤ËÆþ¤ìÂØ¤¨¤ë¹¹¿·ºî¶È¤ò¹Ô¤¦¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºî¶È¤Ï10·î¤«¤é2026Ç¯1·î¤Þ¤Ç¤Ë½çÈÖ¤Ë¹Ô¤¤¡¢ºî¶È¤ò¹Ô¤¦´Ö¤Ï2Æü¤«¤é2½µ´Ö¤Û¤ÉÄÅÇÈ´ÑÂ¬¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÄÅÇÈ·ÙÊó¤ÎÈ¯É½¤Ê¤É¤Ë»Ù¾ã¤Ï¤Ê¤¯¡¢µ¤¾ÝÄ£¤Ï¶ÈÌ³¤Îº¹¤·»Ù¤¨¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Çºî¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£