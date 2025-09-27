Æü·Ð225ÀèÊª¡§27Æü0»þ¡á70±ß°Â¡¢4Ëü4980±ß
¡¡27Æü0»þ00Ê¬¸½ºß¡¢Âçºå¼è°ú½ê¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª´ü¶á2025Ç¯12·î¸Â¤ÏÁ°ÆüÈæ70±ß°Â¤Î4Ëü4980±ß¤È¾®Éý°Â¤Ç¿ä°Ü¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î¸½Êª½ªÃÍ4Ëü5354.99±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï374.99±ß°Â¡£½ÐÍè¹â¤Ï7105Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï3152¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ1¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¡¢TOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍÈæ¤Ï35.02¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦0»þ00Ê¬»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 44980¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ -70¡¡¡¡¡¡¡¡7105
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 44980¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ -70¡¡¡¡¡¡140506
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3152¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-1¡¡¡¡¡¡¡¡9739
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 28305¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ -35¡¡¡¡¡¡¡¡ 915
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 752¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+1¡¡¡¡¡¡¡¡ 386
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡1926.5¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-5.5¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡20
