¡Úµð¿Í¡Û¿ùÆâ¥³¡¼¥Á¡¡»Í»àµå10¸Ä¤ÎÅê¼ê¿Ø¤Ë¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤â¤·¤Ã¤«¤êÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ·è¤á¤Ê¤¤ã¡×
¡¡µð¿Í¤¬£²£¶Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ë£´¡½£µ¤ÇÀËÇÔ¡£¿ùÆâ½ÓºÈÅê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¡Ê£´£´¡Ë¤Ï»î¹ç¸å¡¢·×£¶¿Í¤òÅêÆþ¤·¤¿¤³¤ÎÆü¤ÎÅê¼ê¿Ø¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¡¦»³ºê¤Ïº£µ¨¼«¸ÊºÇÃ»¤È¤Ê¤ë£³²ó£¶°ÂÂÇ£´¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡££±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î½é²ó¤ÎÅêµå¤ÇÀèÆ¬¡¦²ÜÌ¾¤Ë¤¤¤¤Ê¤ê»àµå¤òÍ¿¤¨¡¢Â³¤¯·¬¸¶¤«¤éÏ¢ÂÇ¤ÇËþÎÝ¡£¤½¤Î¸å°ì»à¤«¤é»³ËÜ¤Ë²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤òÍ¿¤¨¤ÆÆ±ÅÀ¤È¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Â³¤¯º´Ìî¤Ë¤Ïµ¾Èô¤òÍá¤Ó¤Æ¤¢¤Ã¤µ¤ê¾¡¤Á±Û¤·¤òµö¤·¤¿¡££²²ó¤ÏÅê¼ê¡¦Åì¤ËÃæÁ°ÂÇ¡¢·¬¸¶¤Ëº¸ÍãÆóÎÝÂÇ¤òµö¤·¡¢ºÇ¸å¤ÏÅû¹á¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç£²ÅÀ¤òÄÉ²Ã¡££²²ó¤Þ¤Ç¤Ë£´¼ºÅÀ¤ÈÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤éÍð¤ì¤¿¡£
¡¡
¡¡¿ùÆâ¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¡Ê½é²ó¤Î¡ËÀèÆ¬¤Ë»àµå¤òÅö¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Î®¤ì¤ò¤Ä¤«¤á¤º¤½¤Î¤Þ¤Þ¥º¥ë¥º¥ë¤¤¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¤Ê¡×¤ÈÉÔ°ÂÄê¤ÊÅêµå¤ÎÍ×°ø¤ò»ØÅ¦¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤Î¾¡¤ÁÆ¬¤Ø¤Î¿®Íê¤ÏÍÉ¤ë¤¬¤º¡¢º£µ¨ºÇ½ªÀï¤È¤Ê¤ë£±£°·î£±Æü¤ÎÃæÆüÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤ÇÀèÈ¯¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼¨º¶¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç»³ºê¤ò´Þ¤á¤¿Íè½µ¤ÎÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÎ®Æ°Åª¤Ç¤¹¤Í¡£¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤Þ¤À¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤ë¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÅê¼ê¿Ø¤ÏÀ©µå¤ÎÍð¤ì¤«¤é¡¢¶ì¤·¤¤Å¸³«¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£»Í»àµå¤ÏÀèÈ¯¤ò´Þ¤à£¶Åê¼ê¤Ç£±£°¸Ä¡£Æ±¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö£Ä£å£Î£ÁÂÇÀþ¤ÏÄ´»Ò¤¬¤¤¤¤¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤âÂ¿¤¤¤·¡¢µå¾ì¤â¶¹¤¤¤Î¤Ç¿µ½Å¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤ï¤«¤ë¡£¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤³¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë¤«¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤â¤·¤Ã¤«¤êÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ·è¤á¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÇÛµåÌÌ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢²þÁ±¤ÎÍ¾ÃÏ¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£