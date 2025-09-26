◆楽天3―4ソフトバンク（26日、楽天モバイルパーク宮城）

ソフトバンクがついに連覇へ王手をかけた。9回は守護神杉山一樹が9球で難なく締めて3連勝。日本ハムが勝ったため、26日の胴上げはお預けとなったが、優勝マジックは「1」。27日の西武戦で優勝を自力で決められる状況まで来た。小久保裕紀監督も「あと1勝です」と眼前にあるゴールテープを見据えた。

中盤からひっくり返せることが今のソフトバンクの強みだ。反撃ののろしを上げたのは、今季ブレークした柳町達だった。3点を追う6回1死一塁。2番手宋家豪の直球をバックスクリーンに運んだ。キャリアハイの5号2ラン。指揮官は「（柳町）達のホームランで雰囲気が変わった」とたたえた。打率も牧原大成に次ぐリーグ2位。首位打者も狙える位置にいる。

1点を追う7回。1死一塁から近藤健介が中越えの同点三塁打。続く栗原陵矢が「いい流れの中で思い切っていくことができた」と初球を右翼線へ運び、勝ち越しに成功した。栗原は今季相次ぐけがに苦しんだが、9月は打率4割、2本塁打、14打点をマークするなど大活躍。緊張感が増す最終盤で主軸が頼もしい姿を見せている。

チームは所沢へ移動して大一番に臨む。西武に引き分け以上か、負けても日本ハムがロッテに引き分け以下ならソフトバンクの優勝。栗原は「本当によい準備をしてよい気持ちで臨めたら」と冷静に意気込む。連覇はもうすぐだ。（鬼塚淳乃介）