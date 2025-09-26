4Ç¯Á°¤Ë¤¬¤ó¸øÉ½¤«¤éÉü³è¤Çà·ãÊÑá68ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·¬Ìî¿®µÁ¥¤¥±¤ª¤¸»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡Ö½Â¤«¤Ã¤³¤è!¡×¡ÖÀ¸¤ÍÍ¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¡×¡Ö¿§µ¤¤¢¤ëÂç¿Í¤À¤Ê¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¥È¥é¥ó¤Ú¥Ã¥¿¡¼¤Î·¬Ìî¿®µÁ(68)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¹¥ê¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»Ñ¤òÅê¹Æ¤·È¿¶Á¤ò¤è¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö²Æì¤ÎÃçÎÉ¤·¤Î²»¶Á¥ª¥Ú¥ì¡¼¥¿¡¼»³Æâ¤µ¤ó¤È1Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È¤òÊÒ¼ê¤Ë»ý¤Á¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£°ÊÁ°¤Î³æÉý¤¬¤¤¤¤»Ñ¤«¤é¸«°ã¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¥¹¥Þ¡¼¥È¤Êà¥¤¥±¤ª¤¸á¤Ë·ãÊÑ¤·¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡ÖÀÎ¤è¤ê³Ê¹¥ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¥¤¥±¥ª¥¸²á¤®¤ë¡Á¡×¡Ö½Â¤«¤Ã¤³¤è!¡×¡Ö¥¯¥ï¥Þ¥óºÇ¹â¡×¡Ö¥À¥ó¥Ç¥£¤Ç¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÀ¸¤ÍÍ¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¡×¡Ö½Â¤¤¿ÆÉã¤ä¡×¡Ö¿§µ¤¤¢¤ëÂç¿Í¤À¤Ê¡×¡Ö¥À¥ó¥Ç¥£¡¼·¬Ìî¡ªÁÇÅ¨¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡·¬Ìî¤Ï2021Ç¯3·î¤ËÂçÄ²¤¬¤ó ¥¹¥Æ¡¼¥¸3b¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¡£¤½¤Î¸åÆ®ÉÂ¤òÂ³¤±¡¢¸«»ö¤ËÉü³è¡£º£Ç¯45¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥é¥Ã¥Ä¡õ¥¹¥¿¡¼¤Î³èÆ°¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£