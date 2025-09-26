◆楽天3―4ソフトバンク（26日、楽天モバイルパーク）

ソフトバンクの上沢直之投手（31）が「死ぬ気」の投球を見せた。

大一番の立ち上がりは苦しんだ。初回。先頭の中島大輔に左翼線への二塁打を許すと、2死三塁となりボイトに左前先制打、浅村栄斗に中越えの適時二塁打を打たれて2失点。2回にも1点を奪われた。「（序盤は）ヒットも出たし、真っすぐもあまりファウルにならないし。でも、起きてしまったことをいつもでも後悔しても仕方ないので、とにかく次の1点をやらないように、試合を壊さないことは意識してました」

3回以降は相手打者のデータはあまり考えず、自分ができる投球を心がけることに切り替えた。尻上がりに調子を上げ、粘り強くスコアボードに「0」を並べた。

すると味方打線は6回、柳町達の5号2ランで1点差に。7回には近藤健介と栗原陵矢のタイムリーで逆転した。上沢は「3点差をひっくり返してもらって、『次の回失点しました』なんて言ったら、流れも悪くなるし、雰囲気も悪くなるし。死ぬ気でいきました。ほんとに。もう命かかってるぐらいの気持ちでやってましたね」。7回のマウンドは最大限にギアを上げた。先頭の代打堀内謙伍を左飛に打ち取ると、小郷裕哉をフォークで空振り三振。中島に対しては146キロのツーシームで見逃し三振を奪い、ほえた。

優勝の可能性もあった一戦。2位日本ハムも勝利したため、2年連続のリーグ優勝は27日以降にお預けとなったが、大一番の試合で全身全霊の投球を見せつけて自己最多タイの12勝目を挙げた。「やっぱ特別な気持ちだったし、すごく楽しかったです」。今年1年の集大成を見せ、すがすがしい表情で語った。（大橋昂平）

