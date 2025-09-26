２３日のテレビ朝日「徹子の部屋」には、阿部寛がゲスト出演した。

３人きょうだいの末っ子。父が７月に９８歳で亡くなったという。

黒柳徹子に「お父様は世界最大級のダンプカーを操縦してらしたんですって？」と聞かれると、阿部は「作ってたんですね。タイヤが３メートル以上あるのかな。２階とか３階建てみたいな。公道では走れないような」と説明した。

採石場などで使う超大型で「子供の頃はソレを（父が）作っていることが自分の中で誇りでね、思ってました」とエンジニアだった父への思いを口にした。

亡くなる１年ほど前まで一緒に散歩をするのが親子の交流だったという。１時間半ほどかけて１万歩くらいを歩くと話し「僕が中学生くらいの時に（父が）崖から落ちて、足を両方、複雑骨折したんですよ。よく生きてたなと思うんですけど。一回転してバンッてついたらしいんですよ、５メートルくらいのところから」と大事故に見舞われた過去を明かした。

続けて「それから歩けなくなるとアレなんでって散歩を日課にしていて、それが結果的によかったのか、それから５０年近く健康で生きてました」と語っていた。