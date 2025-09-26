¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡ÙÈ¬ÌÚ¡õÍö»Ò¤Î»±¥·¡¼¥ó¤ÎÉñÂæÎ¢¤ò¥Á¡¼¥Õ±é½Ð¤¬¸ì¤ë¡Ö¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ç¤¤¤¤Ê¤êºÊÉ×ÌÚ¤µ¤ó¤¬¡Ä¡×
Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù(NHKÁí¹ç)¤ÎºÇ½ª²ó¤ò¸«¤ë²ñ¤¬26Æü¡¢¹âÃÎ¸©Î©¸©Ì±Ê¸²½¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÌø°æ¿ó(ËÌÂ¼¾¢³¤)¤ÎÊì¡¦ÅÐÈþ»ÒÌò¤Î¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡¢µÓËÜ¤ÎÃæ±à¥ß¥Û»á¡¢¥Á¡¼¥Õ±é½Ð¤ÎÌøÀî¶¯»á¤¬ÅÐÃÅ¡£ÌøÀî»á¤¬¡¢Íö»Ò(²Ï¹çÍ¥¼Â)¤ÈÈ¬ÌÚ¿®Ç·²ð(ºÊÉ×ÌÚÁï)¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¤Î»£±ÆÈëÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡ÙºÇ½ª²ó¤ò¸«¤ë²ñ¡×¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¥Á¡¼¥Õ±é½Ð¤ÎÌøÀî¶¯»á
112ºîÌÜ¤ÎÄ«¥É¥é¤È¤Ê¤ë¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ï¡¢Ì¡²è²È¡¦¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤ÈºÊ¡¦Äª¤µ¤óÉ×ÉØ¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿2¿Í¤¬¤¢¤é¤æ¤ë¹ÓÇÈ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¡ÈµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁ¡É¤òÂÎ¸½¤·¤¿¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤òÉÁ¤¯°¦¤ÈÍ¦µ¤¤ÎÊª¸ì¡£Äª¤µ¤ó¤¬¥â¥Ç¥ë¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦Ä«ÅÄ(Ìø°æ)¤Î¤ÖÌò¤òº£ÅÄÈþºù¡¢¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤¬¥â¥Ç¥ë¤ÎÌø°æ¿ó¤òËÌÂ¼¾¢³¤¤¬±é¤¸¤¿¡£
ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢·ë¤Ð¤ì¤ë¤«ÈÝ¤«¡¢È¬ÌÚ¤ÈÍö»Ò¤Î¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥·¡¼¥ó¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£Âè127²ó¤Ç¼«Ê¬¤ÎÀïÁèÂÎ¸³¤òÍö»Ò¤Ë¸ì¤ê¡¢ØÖÓ¤¹¤ëÈ¬ÌÚ¤òÍö»Ò¤¬Êú¤´ó¤»¤ë¥·¡¼¥ó¤Ë¿´¤òÏÉ¤Å¤«¤ß¤Ë¤µ¤ì¤¿¿Í¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£¤µ¤é¤Ë129²ó¤Ç¤Ï¡¢È¬ÌÚ¤«¤éÍö»Ò¤Ë¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤È¤È¤ì¤ë»ØÎØ¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Î¥«¡¼¥É¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¡¢SNS¤ÏÂçÁû¤®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢112²ó¤ÇÍö»Ò¤¬È¬ÌÚ¤Ë»±¤òÅÏ¤¹»þ¤Ë¡¢È¬ÌÚ¤¬Íö»Ò¤Î¼ê¤ò°®¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÎ¢ÏÃ¤¬¸ì¤é¤ì¤¿¡£
ÌøÀî»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¡¢¤É¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«? ¤È¤è¤¯Ê¹¤«¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¡Ö¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ç¤¤¤¤Ê¤êºÊÉ×ÌÚ¤µ¤ó¤¬¼ê¤ò¥®¥å¥Ã¤È¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï¤½¤³¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤Ë¸å¤í¤ò¸«¤ë¤È¡¢½÷À¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¥¥ã¡¼¡ª¤ÈÁû¤¤¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤â¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¡£º£¤Þ¤ÇÈ¬ÌÚ¤µ¤ó¤Ïµ¤»ý¤Á¤òÉõ°õ¤·¤Æ¤¤¿¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Íö»Ò¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¤¤¤Ê¤ê½Ð¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢È¬ÌÚ¤µ¤ó¤¬¥®¥å¥Ã¤ÈÍè¤¿¤«¤é¡¢¤½¤ì¤ÇÍö»Ò¤â´¶¾ð¤¬°ìµ¤¤Ë½Ð¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¾ÈÌÀ¤ÎÅÔ¹ç¾å¡¢ºÊÉ×ÌÚÂ¦¤«¤é¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¡¢²Ï¹ç¤«¤é¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤È2¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ËÜÈÖ¤Ç¤ÏÌøÀî»á¤«¤é2¿Í¤Ë¤³¤Ã¤½¤ê±é½Ð¤ò²Ã¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖºÊÉ×ÌÚ¤µ¤ó¤Ë¡Øº£¤Þ¤Ç¤Ë¸«¤»¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Íö»Ò¤ÎÉ½¾ð¤ò»£¤ê¤¿¤¤¤«¤é¡¢Íö»ÒÂ¦¤«¤é»£¤ë¤È¤¤Ë¡¢¥®¥å¥Ã¤È°®¤Ã¤Æ¤È¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£µÕ¤Ë²Ï¹ç¤µ¤ó¤Ë¤â¡ØÈ¬ÌÚ¤âÆ±¤¸É½¾ð¤Ð¤Ã¤«¤ê¤À¤ÈÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Î¤³¤È¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤«¤È¡£¤½¤¦¤·¤¿¤éËÜÈÖ¤Ç¡¢¤¢¤Î¼ê¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢ºÊÉ×ÌÚ¤¿¤Á¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¼ê¤òÆ°¤«¤¹¤È¤¤¤¦Ç®¤¤¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÌøÀî»á¤Ï¡Ö²¿¤¬¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢»±¤òÐíâ×¤Ç»£¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤É¤¦¤¤¤¦ÁÛÁü¤ò¤µ¤ì¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£Êú¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿? ¤½¤ì¤È¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ¸«¤Ä¤á¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿?¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È»Ø¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ï³§¤µ¤ó¤Î¤´ÁÛÁü¤Ë¤ªÇ¤¤»¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¸«¤Ä¤á¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦É÷¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¸ß¤¤¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉ½¾ð¤ò»£¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤¨¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦»Å³Ý¤±¤ò¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿Ãæ±à»á¤Ï¡Ö»ä¤Ï¡Ø±«¹ß¤ê¤·¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦1¹Ô¤·¤«½ñ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¤Î¥·¡¼¥ó¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
È¬ÌÚ¤¬Íö»Ò¤Ë»ØÎØ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢µÓËÜ¤Î½é¹Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢Ãæ±à»á¤Ï¡ÖÍö»Ò¤¬Î¹Î©¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ò¡ØÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤è¡Ù¤È¸«Á÷¤ë¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¥«¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ë¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤¤?¡Ù¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Ã¤Á¹Ô¤¤Þ¤¹¤«! ¤È½ñ¤¤¤¿¥·¡¼¥ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÌøÀî»á¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë¤è¤ê¡¢µÓËÜ¤ò½ñ¤´¹¤¨¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£
ÌøÀî»á¤¬¡Ö2¿Í¤Ë¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡£ÀïÁè¤ò°ú¤¤º¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢(Àï»à¤·¤¿)¹ë¤Á¤ã¤ó¡¢¹ë¤Á¤ã¤ó¤È¸À¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Íö»Ò¤âÉâ¤«¤Ð¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢²ÈÂ²¤ò»Ä¤·¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ1¿Í¤Ç¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ì¤À¤·¡¢Èà¤é¤Ë¤Ï¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦´êË¾¤È´õË¾¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È»×¤¤¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢²ñ¾ì¤«¤éÇï¼ê¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
