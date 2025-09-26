BAND-MAID、最新曲「What is justice?」×アニメ『桃源暗鬼』のコラボスペシャルアニメMV公開
BAND-MAIDがアニメ『桃源暗鬼』エンディング主題歌に起用された最新曲「What is justice?」の、スペシャルコラボアニメMVを公開した。
本映像は、最終回を迎えたTVアニメ『桃源暗鬼』の第1期京都編の最終回を記念して公開されたもの。「Side of Momotaro」と称されたこの映像は、楽曲のテーマとなった「桃太郎機関」のキャラクターの心情やストーリーを追うような内容と、KANAMI（G）が作曲時にインスピレーションを受けたという戦闘シーンを中心に構成されており、主人公・一ノ瀬四季を含む「羅刹学園」の生徒たちのオリジナルダンスでファンを賑わせたアニメのエンディング映像とは一味違う魅力を楽しむことのできる1本だ。「What is justice?」というテーマを色濃く感じられる映像となっている。
「SCOOOOOP」
2025年10月22日(水)リリース
予約：https://BAND-MAID.lnk.to/SCOOOOOP_CD
■完全生産限定盤
CD+Blu-ray + “Poster-style booklet”（特殊仕様）
品番：PCCA-06425
POS：4524135262523
価格：税抜5,364円 / 税込5,900円
仕様：特殊仕様
■初回生産限定盤
CD+DVD
品番：PCCA-06426
POS：4524135262530
価格：税抜3,182円 / 税込3,500円
仕様：2Dワイドケース
■通常盤
CD
品番：PCCA-06427
POS：4524135262547
価格：税抜2,273円 / 税込2,500円
仕様：通常仕様
■収録内容
［CD］（全形態共通）
M-1：Present Perfect
M-2：Ready to Rock
M-3：What is justice?
M-4：SUPER SUNSHINE
M-5：SION
M-6：Dilly-Dally
M-7：Zen
M-8：Lock and Load
［Blu-ray/DVD］（完全生産限定盤/初回生産限定盤のみに収録）
Zen (Instrumental Video)
Ready to Rock (Instrumental Video)
What is justice? (Instrumental Video)
■各形態初回生産分封入特典
・各形態初回生産分限定”SCOOOOOP”オリジナルピック封入（全9種）
“SCOOOOOP”収録楽曲のタイトルをモチーフにしたオリジナルデザインのピックを、全9種類の中から1種ランダムで封入。
※9種類のうち1種はシークレット仕様
・各形態の初回生産分には、BAND-MAID “SCOOOOOP”リリース記念 応募抽選キャンペーンチラシを封入
【SCOOOOOP賞】
メンバー直筆サイン入り”SCOOOOOP”オリジナルTシャツ（ユニセックス／フリーサイズ） … 10名様
【BAND-MAID賞】
メンバー直筆サイン入り”SCOOOOOP”オリジナルポスター … 30名様
■早期予約特典
・BAND-MAID 2025 OP SE “Searing”収録CD
予約対象期間：2025年8月20日（水）12:00〜2025年9月15日（月・祝）23:59まで
■ショップ別オリジナル特典
Amazon.co.jp：オリジナル絵柄メガジャケ
タワーレコードおよびTOWER mini全店、タワーレコードオンライン：アクリルキーホルダー
全国HMV/HMV&BOOKS online：缶マグネット
楽天ブックス：ビニールスライダーケース ※オリジナル配送BOXでお届け
セブンネットショッピング：ビニールバッグ（完全生産限定盤・初回限定生産盤）／アクリルコースター（通常盤）
Neowing / CDJAPAN：クリアファイル
ポニーキャニオンショッピングクラブ、その他法人：ポストカード
BAND-MAID『SCOOOOOP』を上記対象店舗でご予約購入いただくと、先着でショップ別オリジナル特典をプレゼント
＜BAND-MAID TOUR 2025＞
FINAL ROUND
10月24日(金) 大阪 なんばHatch
11月1日(土) 神奈川 CLUB CITTA’ SOLD OUT
12月7日(日) 東京 東京ガーデンシアター
