お願い！ 在庫残ってて、、！【ダイソー】プチプラに見えない！「レザー調ケース」

シーンを問わず普段使いしやすいきちんと感が魅力のレザー調の小物が、今【ダイソー】で続々と展開中！ 今回は、金具付きのキーケースからカードケース・メガネケースまで、ダイソー価格と聞いて驚いてしまいそうなダイソーの高見えレザー調ケースを紹介します。見た目だけでなく使い勝手のよさにも期待できそうなハイクオリティなケース、店舗で出会えたら早めの確保がおすすめです。

4連キーホルダー付きのマルチウェイなキーケース

【ダイソー】「レザー調キーケース（カードお札入れ付）」\330（税込）

@ftn_picsレポーター・とも*さんが「レザー調の風合いが良く、高見え」と紹介している、レザー調素材のキーケース。スナップボタンで留めるシンプルな三つ折りタイプのデザインで、内側には4つのキーホルダーが付いています。複数の鍵をまとめて管理できるだけでなく、お札やカードも入れられるのがポイント。1つで身軽にお出かけできてしまいそう！

貴重品をスマートに管理するミニマルなウォレット

【ダイソー】「レザー調マルチウォレットケース（キーリング付）」\220（税込）

フラップタイプの開口部にスナップボタンがついたミニマルなデザインのウォレットケース。高見えに期待できるシボ感のあるレザー調素材を使用しており、フォーマルな場面でも気兼ねなく取り出せそう。内側はお札を折らずに入れられるユニークなポケットを採用。キーリングも付いているため、貴重品をスマートに管理できるはず。

多用途に使えるバネ口ポケット付きのカードケース

【ダイソー】「レザー調バネ口カードケース」\220（税込）

淡いグレーのレザー調素材が上品な手のひらサイズのカードケース。しっかりとしたバネ口の小銭入れとカードケースが一体になったコンパクトなデザインは、小さめのバッグとも好相性。バネ口のポケットはワンタッチで大きく開くため、ピアスやリングといったアクセサリーを収めておくのもおすすめです。

なめらかな丸いフォルムが上品可愛いメガネケース

【ダイソー】「レザー調メガネケース」\220（税込）

ゆるやかに丸みを帯びたフォルムが愛らしいレザー調素材のメガネケース。ミルキーなピンクにゴールドカラーのボタンが華やかに輝き、シーンを問わず持ち運びやすそうな上品なケースです。掛け替え用のメガネやサングラスを入れておくのに重宝しそう。付属のストラップでバッグの中につなげておけば、ケース自体の迷子防止に役立ちます。

