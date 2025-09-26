BAND-MAID×アニメ『桃源暗鬼』コラボMV公開 『練馬編』放送直前、改めて『京都編』に迫る特別映像
ガールズロックバンド・BAND-MAIDが、新曲「What is justice?」とアニメ『桃源暗鬼』のスペシャルアニメーションミュージックビデオ「Side of Momotaro」を公開した。これは、Netflix日本テレビランキング1位を記録した同アニメの第1期『京都編』の最終回を記念して制作されたもので、テレビエンディング映像とは異なる構成で「桃太郎機関」側の視点に焦点を当てた内容となっている。
【動画】本編EDとは異なる視点で展開！BAND-MAID×アニメ『桃源暗鬼』コラボミュージックビデオ
同映像では、楽曲のテーマである「What is justice?」の世界観を軸に、作曲を担当したKANAMI（ギター）がインスピレーションを得た戦闘シーンを中心に構成。主人公・一ノ瀬四季ら「羅刹学園」の生徒たちによるダンスが印象的だった本編エンディング映像とは異なるアプローチで、キャラクターの内面や葛藤を描き出している。10月3日からスタートする第2期『練馬編』を前に、改めて『京都編』を振り返ることのできる映像となっている。
BAND-MAIDは先日、日本テレビ系『バズリズム02』に出演し、世界的な評価を集めるバンドとして注目を浴びた。アルバムがiTunesワールドチャートで世界2位にランクインしたことや、アヴィーチー「Wake Me Up」の共作者でありグラミー賞にもノミネートされたマイク・アインジガー（インキュバス）からも称賛の声が寄せられたことが紹介され、SNS上では多くの反響を呼んだ。
10月22日には新作EP『SCOOOOOP』のリリースも控えており、「What is justice?」をはじめとする今年に発表されたアニメ主題歌3曲を収録。完全生産限定盤、初回生産限定盤、通常盤の3形態で展開され、いずれも初回生産分にはオリジナル特典が封入されるほか、各ショップ限定の特典情報も公開されている。
さらに現在開催中の『BAND-MAID TOUR 2025』では、FIRST ROUNDおよびSECOND ROUNDの計14公演に続き、FINAL ROUNDの川崎公演が早くもソールドアウト。大阪・東京公演については、9月28日までチケットのオフィシャル抽選先行が実施中となっている。詳細は公式サイトおよびSNSで確認できる。
