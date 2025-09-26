俳優の北村匠海さん（27）、綾野剛さん（43）、林裕太さん（24）が26日、韓国で行われた第30回釜山国際映画祭で、『The Best Actor Award （最優秀俳優賞）』を3人そろって受賞。喜びを明かしました。

映画祭のコンペティション部門に選出された映画『愚か者の身分』（10月24日全国公開）に出演している北村さんたち。映画で3人は、貧しさから闇ビジネスの世界に足を踏み入れ、抜け出せなくなった若者たちを演じています。

そして、今回3人は、コンペティション部門に出品された作品の中で、卓越した演技を見せた俳優に贈られる『The Best Actor Award （最優秀俳優賞）』を3人そろって受賞。審査員は、3人の演技を「それぞれ個性がありながらも完璧に調和した、この3⼈の若い俳優たちの演技は、セリフに若々しいエネルギーを吹き込み、観客が登場⼈物と共に笑い、涙し、成⻑できる特別な⼒を⽰していた」と高く評価しました。

受賞を聞いた北村さんは「率直に3人でとるっていうのが、すごいこと」と感激。綾野さんも「3人で1人の感情として捉えてもらえたことがとてもうれしい」とコメント。3人の中で最年少の林さんは「まだ実感がわかない。僕たちの作った映画が釜山で評価され、称賛され、それが形になったっていうのがすごくうれしい」と明かしました。

■3人を代表して林裕太がスピーチ「日本に帰って3人で分かち合いたい」

そして、授賞式には3人を代表して林さんが出席。北村さんと綾野さんは東京から林さんの晴れ舞台を見守りました。

授賞式に登壇した林さんは、緊張した様子を見せながら「たとえ大きな夢や、何か大きな意義を見いださなくても、自分を支えてくれる誰かがいるなら、ここに生きる意味は大いにあるということだと僕は思っています。それを教えてくれたのがこの映画であり、今日来られなかった北村匠海さん、綾野剛さんです。今日のこの特別な瞬間を、この特別な感情を、日本に帰って3人で分かち合いたいなと思います」とスピーチしました。