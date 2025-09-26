「ヤクルト１１−１広島」（２６日、神宮球場）

広島が大敗を喫し、最下位・ヤクルトに３年ぶりのシーズン負け越しが決まった。ヤクルトとのゲーム差は４となった。

先発・床田が乱れた。初回に１点を失い、三回に６失点。今季自己ワーストタイの三回途中１０安打７失点でＫＯされた。３年連続の２桁勝利はならず、自己ワーストを更新する１２敗目。９月は４戦４敗となった。

若手主体の攻撃陣は、大卒２年目の佐藤啓が存在感を発揮。一塁強襲の適時打でプロ初打点をマークし、ドラフト１位・佐々木は１４試合連続安打を記録した。さらに五回に代打・内田が右翼への二塁打を放ち、今季初安打。また打率、安打数、出塁率でリーグ３冠をキープしている小園の出場はなかった。試合後の新井貴浩監督（４８）の談話は以下の通り。

−床田が厳しい投球になった。

「やっぱり真っすぐのキレがないから。真っすぐのキレがないから、変化球がいいところにいっても拾われるよね。いろいろ（打たれる）要素があると思うけど、全てはやっぱり真っすぐのキレだと思う。バッターがキレを感じてないから、いいところに投げても拾われるという。まあ今日でトコは（今季）最後になるので。昨年もそういう傾向にあったと思う。夏前くらいから。本人もそれは分かっていると思うし、それは本人がどうやって課題として克服していくのか、シーズンオフの取り組みで。そこを来年の楽しみにしたいと思う」

−劣勢の中、結果を出した若手もいた。

「そうやね。湘大（内田）も１打席目は変化球を逆方向、２打席目も１５０キロを超える球を引っ張ってヒットにした。いい当たりだったから、本当にいいものを見せてくれたと思う。あとはハルン、滝田も良かったし。いいものを見せてくれた」

−栗林などが１軍に残っているのも床田に１０勝をさせたい思いから。

「そうやね。だからトコが３年連続２桁懸かっていたので今日まで栗林と森浦と島内は（ブルペンに）入ってもらった。勝っていたら、あの３人でいこうと思っていた。でも今日で床田もラストなので、あの３人には『お疲れさん』ということで」

−常広が中継ぎ登板。

「まだ（今季は）終わってないけど、来年もあるから、いろんな可能性も探りながら、大切に戦っていきたいということかな」