¡Úµð¿Í¡Û¿ùÆâ½ÓºÈ¥³¡¼¥Á¡¢£³²ó£·£¹µå¹ßÈÄ¤Î»³ºê°Ë¿¥¤ÎÃæ£´ÆüÀèÈ¯¤Ë¡Ö²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡£Ä£å£Î£Á£µ¡½£´µð¿Í¡Ê£²£¶Æü¡¦²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¡¦»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¤¬º£µ¨ºÇÃ»¤Î£³²ó£´¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡£»î¹ç¤âÇÔ¤ì¡¢£²°Ì¡¦£Ä£å£Î£Á¤È¤Îº¹¤Ï£³¡¦£µ¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¡£¿ùÆâ½ÓºÈÅê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤Ï»³ºê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡Ê½é²ó¡ËÀèÆ¬¤Ë¥Ç¥Ã¥É¥Ü¡¼¥ëÅö¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Î®¤ì¤ò¤Ä¤«¤á¤º¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥º¥ë¥º¥ë¤¤¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¤Ê¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡Öµ¤Éé¤¤¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤º¤Ã¤ÈÂè°ìÀþ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡£º£Æü¤Î»î¹ç¤ÎÂç»ö¤µ¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÀèÆ¬¥Ç¥Ã¥É¥Ü¡¼¥ë½Ð¤·¤¿¤³¤È¤ÇÇÈ¤Ë¾è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×£±£±¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë±¦ÏÓ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢£·£¹µå¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤¿¡£º£µ¨ºÇ½ªÀï¤È¤Ê¤ë£±£°·î£±Æü¤ÎÃæÆüÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤ËÃæ£´Æü¤ÇÀèÈ¯¤¹¤ë²ÄÇ½À¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤Þ¤¢¡¢²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ±¥³¡¼¥Á¡£Íè½µ£³£°Æü°Ê¹ß¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÎ®Æ°Åª¤Ç¤¹¤Í¡£¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£