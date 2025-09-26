タカノフルーツパーラーのハロウィン限定パフェが登場♡秋の味覚満載

クレープ専門店「MOMI&TOY’S」から、秋限定の新作が登場します。今回は、秋の味覚であるかぼちゃと紫芋を贅沢に使った2種類のクレープ。キャラメルやチーズケーキ、ベリーやバニラアイスと組み合わせた華やかなラインナップは、まるでスイーツの宝石箱♡季節を感じる一品で、ハロウィン気分も盛り上がりますよ。

新宿本店＆髙島屋店の秋パフェ

新宿本店

新宿髙島屋店

新宿本店のハロウィンパフェは税込2,420円（本体価格2,200円）、新宿髙島屋店は税込2,200円（本体価格2,000円）で10月14日～31日まで提供。

季節の果実とおばけモチーフを組み合わせ、目でも楽しめる華やかな一品♡コーヒーや紅茶（税込330円）と一緒に秋のひとときを堪能できます。

名古屋・横浜・池袋店の限定フルーツ

JR名古屋髙島屋店

JR名古屋髙島屋店では「2種ぶどうと洋梨のハロウィンパフェ」（税込2,530円／本体2,300円）が10月1日～31日まで楽しめます。

横浜髙島屋店

池袋東武店

横浜髙島屋店と池袋東武店は税込2,200円（本体2,000円）で10月14日～31日提供。フルーツの甘みと秋の色合いが織りなす、華やかで特別感あるパフェです♪

その他店舗のハロウィンパフェ情報

京急上大岡店

​川越丸広店

アトレ吉祥寺店

京急上大岡店や川越丸広店は税込2,090円（本体1,900円）、アトレ吉祥寺店は税込2,200円（本体2,000円）で10月14日～31日まで楽しめます。

どの店舗も旬の果実をふんだんに使用し、ハロウィン限定の巻紙で提供♡おばけたちのいたずらを感じながら、秋の味覚を満喫できます。

