タカノフルーツパーラーのハロウィン限定パフェが登場♡秋の味覚満載
クレープ専門店「MOMI&TOY’S」から、秋限定の新作が登場します。今回は、秋の味覚であるかぼちゃと紫芋を贅沢に使った2種類のクレープ。キャラメルやチーズケーキ、ベリーやバニラアイスと組み合わせた華やかなラインナップは、まるでスイーツの宝石箱♡季節を感じる一品で、ハロウィン気分も盛り上がりますよ。
新宿本店＆髙島屋店の秋パフェ
新宿本店
新宿髙島屋店
新宿本店のハロウィンパフェは税込2,420円（本体価格2,200円）、新宿髙島屋店は税込2,200円（本体価格2,000円）で10月14日～31日まで提供。
季節の果実とおばけモチーフを組み合わせ、目でも楽しめる華やかな一品♡コーヒーや紅茶（税込330円）と一緒に秋のひとときを堪能できます。
ミスタードーナツから台湾風飲茶3種登場♡本格麺が楽しめる限定メニュー
名古屋・横浜・池袋店の限定フルーツ
JR名古屋髙島屋店
JR名古屋髙島屋店では「2種ぶどうと洋梨のハロウィンパフェ」（税込2,530円／本体2,300円）が10月1日～31日まで楽しめます。
横浜髙島屋店
池袋東武店
横浜髙島屋店と池袋東武店は税込2,200円（本体2,000円）で10月14日～31日提供。フルーツの甘みと秋の色合いが織りなす、華やかで特別感あるパフェです♪
その他店舗のハロウィンパフェ情報
京急上大岡店
川越丸広店
アトレ吉祥寺店
京急上大岡店や川越丸広店は税込2,090円（本体1,900円）、アトレ吉祥寺店は税込2,200円（本体2,000円）で10月14日～31日まで楽しめます。
どの店舗も旬の果実をふんだんに使用し、ハロウィン限定の巻紙で提供♡おばけたちのいたずらを感じながら、秋の味覚を満喫できます。
タカノフルーツパーラーで秋のハロウィンスイーツを堪能
タカノフルーツパーラーのハロウィン限定パフェは、10月31日(金)まで全国各店で提供中♡
新宿本店（税込2,420円）、名古屋髙島屋店（税込2,530円）、横浜髙島屋店・池袋東武店（税込2,200円）など、旬のフルーツとおばけモチーフが秋の特別なひとときを演出します♪
コーヒーや紅茶（税込330円）とのセットもおすすめです。