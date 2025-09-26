嵐の櫻井翔が主演する日本テレビ「放送局占拠」は２０日に最終回を迎えた。

武装集団「妖」が制圧され、無事に事件解決と思いきや、ラストに衝撃のシーンが待っていた。屋上にいる青鬼（菊池風磨）が誰かの肩に手を置くと、その人物は刑事・武蔵（櫻井）の妻・裕子（比嘉愛未）にそっくりだった…。

裕子には、いまだ姿を見せていない妹・林田裕奈が存在していると示唆されており、ラスト人物が裕子なのか、それとも別人物なのか議論を呼んでいる。

２６日に公式ＳＮＳが最新動画をアップ。「Ｂｅｆｏｒｅ」「Ａｆｔｅｒ」をテーマに、主要キャラクターたちの劇中での変化がまとめられた。武蔵なら「Ｂｅｆｏｒｅ」が「再来」で「Ａｆｔｅｒ」が「解放」。本庄（瀧内公美）なら屋代（高橋克典）との映像とともに「Ｂｅｆｏｒｅ」が「絆」で「Ａｆｔｅｒ」が「愛憎」といった具合だ。

最後の人物が不穏。大トリは武蔵裕子で「Ｂｅｆｏｒｅ」は「愛」。その後「？？？」の表記とともに「Ａｆｔｅｒ 武蔵裕子」の文字と屋上での青鬼とのシーンが流された。額面通りなら、屋上の人物は裕子だと受け取れるが果たして…。

コメント欄には「公式さぁん、これはだめですよ〜最後なんかもう、ね」「続編希望です！！！！次は警視庁占拠かな？」「えまってがち？信じたくなくて今まで妹さんだと信じてたのに、、、やっぱり裕子先生か、、、、、」「最後のは結局裕子ってことかよ…」「ラスト屋上で大和が裕子さん（または似た誰か）の肩に手を置く時の表情は何を意味するのか！？時系列も気になる〜」「最後のは裕子さん…なの？」などの声が並んだ。

最終話の「その後」を描くオリジナルストーリーがＨｕｌｕで配信されている。