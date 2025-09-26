¡Ö¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ë¤·¤«¡Ä¡×ËÌÀî·Ê»Òà23ºÐÂ©»Ò¤È´é´ó¤»2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤¬ÏÃÂê¡Ö¤ä¤Ð¤¤!!!¡×¡Ö¤³¤¦¤·¤Æ¸«¤ë¤È³Î¤«¤ËÊì»Ò¡×Ä«¥É¥é¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á
¾Ð´é¤Ç¤ªÂ·¤¤¤Î¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò¡Ä
¡¡½÷Í¥Ž¥ËÌÀî·Ê»Ò(39)¤ÎàÂ©»Ò¤È´é´ó¤»2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤¬¡ÖÊì»Ò¤È¤¤¤¦¤è¤êÇ¯¤ÎÎ¥¤ì¤¿»ÐÄï¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÏÃÂê¤Î¼Ì¿¿¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢29Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Î¸ø¼°X¡£ÊüÁ÷³«»Ï¤Þ¤Ç¤ò¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤¹¤ëÅê¹Æ¤Ç¡¢ËÌÀî¤ÈÇÐÍ¥¤ÎÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í(23)¤¬´é¤ò´ó¤»¹ç¤¦2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ËÌÀî¤Ï¥Ò¥í¥¤¥óŽ¥¾¾Ìî¥È¥(郄ÀÐ¤¢¤«¤ê)¤Î¿ÆÀÌŽ¥±«À¶¿å¥¿¥¨Ìò¡¢ÈÄ³À¤Ï±«À¶¿å²È¤Î»°ÃËŽ¥»°Ç·¾çÌò¤òÌ³¤á¡¢ÃåÊª»Ñ¤Ç¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤¹¤ëÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤¬Ç¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2¿Í¤Îà¿Æ»Òá»Ñ¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¤¬¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¤ªÆó¿Í¡×¡ÖÊì»Ò¤È¤¤¤¦¤è¤êÇ¯¤ÎÎ¥¤ì¤¿»ÐÄï¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖËÌÀî·Ê»Ò¤µ¤ó¤¬¤ªÊì¤µ¤ó!?¤ÈÂè°ì°õ¾Ý¤Ç»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¸«¤ë¤È³Î¤«¤ËÊì»Ò¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¡Ö¿Æ»Ò¥³¥ó¥Ó!¡¡¥Þ¥¸åºÎï!ÏÂÉþ¤¹¤´¤¯»÷¹ç¤¦!¡×¡ÖÌó¥Í¥Ð¤ä¤Ð¤¤!!!¡×¡Ö¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¤Ç¤â¶¦±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢°Â¿´´¶¤¬È¾Ã¼¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«»÷¤Æ¤ë¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£