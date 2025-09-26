【ソウル＝依田和彩】韓国の李在明（イジェミョン）大統領は２５日、訪問先の米ニューヨーク証券取引所で演説した。

北朝鮮が量産を進める核兵器について「懸念されるのはほかの国に輸出することだ。その可能性は高い」と述べた。「北朝鮮が信頼できる唯一の相手はトランプ大統領だ」と語り、早期の米朝交渉再開を米国に促した。

北朝鮮の金正恩（キムジョンウン）朝鮮労働党総書記は２１日、最高人民会議（国会）で行った演説で、南北対話に一切応じないと明言した。李氏が強い危機感を示したのは、韓国・慶州（キョンジュ）で１０月３１日〜１１月１日に開かれるアジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議に合わせて米朝首脳会談を実現させ、南北対話の足がかりにする狙いがあるとみられる。

李氏は、北朝鮮が進める、米本土を射程に収める大陸間弾道ミサイル（ＩＣＢＭ）開発について「大気圏に再突入させる技術だけ（検証）を残している状態」で「それもまもなく解決される可能性が高い」と述べた。

北朝鮮は、独裁体制を維持するために必要な量の核兵器を「既に十分確保している」とし、「放置すれば、毎年１５〜２０個程度の核爆弾が増え続ける」と予測した。このため、まずは北朝鮮に核開発を中断させ、非核化に向けて段階的にアプローチすべきだと訴えた。