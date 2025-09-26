¡Úµð¿Í¡Û²¬ËÜÏÂ¿¿¤¬º¸Éª¤Ë»àµå¼õ¤±àÀÅ¤«¤Ê¤ëÅÜá ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Î°ËÀª¤ò¥Ë¥é¤ßÂ³¤±¤ë
¡¡µð¿Í¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬£²£¶Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ç£¹²ó¤Ëº¸Éª¤Ë»àµå¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Î£Ä£å£Î£Á¡¦°ËÀª¤òÀÅ¤«¤Ë¥Ë¥é¤ßÂ³¤±ÅÜ¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÌäÂê¤Î¾ìÌÌ¤Ïµð¿Í¤¬£±ÅÀ¤òÄÉ¤¦£¹²ó¡£ÀèÆ¬¤ÎÀô¸ý¤¬°ÂÂÇ¤òÊü¤Á½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢Â³¤¤¤ÆÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿²¬ËÜ¤Ï°ËÀª¤ÎÅê¤¸¤¿½éµå¡¦£±£´£¸¥¥í¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òº¸Éª¤Ë¼õ¤±¤¿¡£°ËÀª¤Ï¤¹¤°¤µ¤Þ¼Õºá¤·¤¿¤¬¡¢È¿·â¤ÎÀä¹¥µ¡¤Ç¾¡Éé¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿²¬ËÜ¤Ï¥Ð¥Ã¥È¤ò·Ú¤¯Êü¤êÅê¤²¤ë¤È¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Î±¦ÏÓ¤ò¤®¤í¤ê¤È¥Ë¥é¤ß¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é»ëÀþ¤ò³°¤µ¤º¡Ä¡£Ìµ¸À¤Ê¤¬¤éÅÜ¤ê¤ò±£¤·ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ°ìÎÝ¾å¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡·ë²ÌÅª¤Ë£¹²ó¤ÏÈ¿·â³ð¤ï¤º¡¢»î¹ç¤Ï£´¡½£µ¤ÇÇÔÀï¡£²¬ËÜ¤Ï»î¹ç¸å¤Ë¡ÖÉé¤±¤¿¤ó¤Ç¡¢ÌÀÆü¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÃ¸¡¹¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢»àµå¤ò¼õ¤±¤¿Éª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤ÈÌµ»ö¤ò¶¯Ä´¤·µå¾ì¤òµî¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª²¬ËÜ¤Ï£±£·Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤Ç¤âÁê¼êÀèÈ¯¡¦±üÀî¤«¤éÆ¬Éô¤Ë»àµå¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎºÝ¤âÅÜ¤ê¤ò²¡¤·»¦¤·¤Ê¤¬¤éÀÅ¤«¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤ÎÅê¼ê¤ò¶Å»ë¡£Éé½ý¤Ë¤è¤ëÄ¹´üÎ¥Ã¦¤«¤éÉüµ¢¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ëÃË¤Ê¤À¤±¤Ë¡¢»àµå¤Ï¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤âÈò¤±¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£