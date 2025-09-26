【MLB】ダイヤモンドバックス 0-8 ドジャース（9月25日・日本時間26日／フェニックス）

【映像】由伸にちょっかいをかける若手捕手と“優しく見つめる”園田通訳

ドジャースの山本由伸投手がダイヤモンドバックス戦に先発登板。6回94球を投げて被安打4、与四球2、7奪三振、無失点と快投を披露し、今季12勝目をマークした。チームは8ー0で快勝し、4年連続23度目となる地区優勝を決め、試合後は恒例のシャンパンファイトで盛大に祝福された。

歓喜のロッカールームでシャンパンシャワーが飛び交う中、山本はドジャース専属リポーターのワトソンさんからインタビューを受けていた。通訳の園田芳大氏が日本語に訳している最中、背後から忍び寄る影が。

今季途中からメジャー昇格を果たし、山本とも相性抜群のリードを見せた“いたずら好き”の若手捕手、ダルトン・ラッシングが缶ビールを手に現れ、山本の頭にシャンパンをぶっかける“奇襲”を敢行。口を開こうとした瞬間を狙われ、顔を横に向けた山本だったが、すぐに笑顔を浮かべてされるがまま。園田氏は苦笑しながらも温かい目で見守り、ワトソンさんも思わず吹き出してしまう微笑ましい光景となった。

試合では堂々たる快投でチームを優勝に導き、ロッカールームでは仲間たちから愛あるちょっかいを受ける。ラッシングのイタズラに、園田氏が優しく目を向ける――2人の“相棒”に囲まれる山本の姿は、新エースとしてだけでなくチームにすっかり溶け込んだことを象徴する光景だった。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）