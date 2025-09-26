島田珠代が当時3歳だった一人娘の親権を夫に譲った辛すぎる理由を告白。「本当にごめんなさい」と大粒の涙を流した。

【映像】島田珠代と亡き元夫と娘の家族ショット

9月26日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たち シーズン2』#4が放送。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒー。ゲストは元テレビ東京のフリーアナウンサー・松丸友紀。

#4は年間320日舞台に立つ人気芸人・島田珠代（55）に密着。珠代は高校2年生の娘を育てながら、舞台や稽古、ネタづくりの合間に家事・育児をパラフルにこなす超多忙な毎日を送っている。

娘の父は珠代にとって2人目の夫。島田は37歳の時に娘を出産し、「娘が私のすべて」と思うほど溺愛していた。

家族3人で幸せに暮らしていたが、珠代は「娘が生後8か月の時に夫が検査に引っかかった」「直腸がんステージ4。持って5年と言われて…」と当時の絶望を回顧。抗がん剤治療が始まると夫から苛立ちをぶつけられ、言い争いが増えていったという。3年間の結婚生活の末、珠代は離婚を決意。夫は「俺の生きる望みは娘だけ。娘は俺が引き取る」と主張し、珠代は当時3歳の娘の親権を泣く泣く夫に譲ることに。

珠代は一人で大阪に残り、父娘は夫の実家がある名古屋へ。珠代は娘との別れを思い出し、「本当にごめんなさい…」と大粒の涙を流した。