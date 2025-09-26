セクシャリティは“ゲイ”のイラストレーターが女性との恋愛感情のない“親友婚”を発表しSNSで話題に。女性との入籍を決断した理由を告白した。

【映像】恋愛感情のない“親友婚”をした2人

9月26日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たち シーズン2』#4が放送。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒー。ゲストは新山千春。

#4はイラストレーター・江崎びす子さん（30）&めろんてゃさん（26）夫婦に密着。親友同士だった2人の恋愛感情のない「親友婚」の報告はSNSで話題になった。

「そもそも私はセクシャリティはゲイ」「人生の選択肢の中に結婚はなかった」という江崎さん。めろんてゃさんとの入籍は「いろんな条件が重なり生まれた奇跡」と語った。

2人は原宿のカフェで働く同僚同士という出会い。めろんてゃさんは江崎さんの描くキャラクター「メンヘラチャン」のファンで、もともと江崎さんに憧れていたそう。2人はまたたく間に意気投合し、同僚の女性も加わって3人でよく遊ぶように。

ところが、同僚の女性が突然の死。めろんてゃさんは「もうダメだと思って」「ショックすぎて」と声を詰まらせた。江崎さんは「私はめろんてゃに後を追ってほしくなくて」と振り返り、「めろんてゃにも生きていてほしかった」と願った。

そんな折、めろんてゃさんの「令和7年の7月7日に誰かと結婚してすぐ離婚しようかな」という軽い冗談を聞いた江崎さんは「その企画だったら私たちでやったらいいんじゃない？」と前向きに。「結婚できるゲージ溜まってるよね」と考え、2人は7が揃った日に入籍したという。