俳優の吉沢亮さん（31）主演の映画『国宝』の原作本、『国宝 上 青春篇』と『国宝 下 花道篇』が、26日発表の『オリコン週間文庫ランキング』で、8週連続1位・2位を独占。同ランキング史上初の快挙を達成しました。

1位は『国宝 上 青春篇』で週間売り上げ3.2万部、2位は『国宝 下 花道篇』で週間売り上げ2.8万部を記録。8月11日付の『オリコン週間文庫ランキング』で上巻が1位、下巻が2位を獲得して以来、8週連続でシリーズ2作品が1位・2位を独占しました。同ランキングにおいて、同一シリーズが8週連続1位・2位を独占するのは史上初となります。

また、累積売り上げ部数は、2021年9月の発行から4年をかけ、9月8日付で上下巻合計が100万部を突破していますが、その後もさらに売り上げを伸ばし、上巻が約66.9万部、下巻が約58.0万部となり、合計124.9万部に到達しました。

本作は、吉田修一さんが手がけた作品で、極道と梨園、生い立ちも才能も違う若き二人の役者が、芸の道に青春を捧げていく物語。吉沢さん主演で映画化され、8日に配給元の東宝が、興行収入133億円突破（興行通信社調べ）を発表しました。また、映画は第98回米国アカデミー賞国際長編映画賞の日本代表作品にも決定しています。

オリコン調べ（2025/9/29付）