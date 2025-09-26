ゲームしてたのを隠せる、ポータブルゲーミングPC。仕事もゲームも本気なあなたには、GPDが刺さるかも
パソコン？ ゲーム機？ これ、どっちもです。
東京ゲームショウのGPDブースに展示されていた小ちゃなパソコン。と思いきや、ジョイスティックが付いてるぞ。
「GPD WIN Max 2 2025」という名前のこれ、パソコン作業もゲーミングもいける、オールインワン型のポータブルゲーミングPCなんです。
オールインワンとしては、個人的ベストなサイズ感
ジョイステックの他に、十字キーやABXYボタン、LRボタン付き。
スペックはなかなか仕上がっていて、強力なプロセッサ、AMD Ryzen AI 9 HX 370を備え、12コア、24スレッド、メモリ64GB、ストレージ2TB、さらに高性能な統合型のGPU、AMD Radeon 890Mが採用されています。
ポイントは、10.1インチのディスプレイ。ポータブルゲーミングPCにしては大きめのサイズですが、オールインワン型と考えると、ちょうどいいと思いました。
実際にゲームをプレイしてみましたが、持って違和感なく遊べる最大サイズって感じ。逆に、もし仕事で使おうと思ったら、これが許容できる最小サイズなんじゃないかな？
小型PC、結局キーボードがギチギチすぎて、むしろ仕事効率落ちるんじゃね？ ってよく思います。でもこのサイズなら、違和感なくオフィスワークができるのでは。
その他、ポートも充実してて、HDMI、SDリーダーも付いてます。インカメもあるので、ビデオ通話もいけそうですね。
ジョイスティックがドロンする！
と、色々と触っていると、スタッフの方が、「ジョイステック隠せるんですよ」とカバーを付けてくれました。マグネット式でカパッ。
なんと！ 綺麗スッキリ、ジョイスティックたちが消えたじゃないですか。
これで…もうゲームしてたこと、バレませんよ…。取引先との商談でも、自信満々に画面を見せながらプレゼンができるでしょう。
ちなみに、このカバー、背面に収納できるようになってます。
仕事もゲームもこれでOKってよく言いますが、これはもしかしたら、正真正銘のオールインワンPCなのかもしれません。
軽々プレイが楽しめる、GPD WIN 5
GPDブースでは、他にもポータブルゲーミングPCが展示されていました。
「GPD WIN Max 2 2025」が小ちゃくなった「GPD WIN Mini」。こちらもRyzen AI 9 HX 370搭載。
ポータブルゲーミングPCな見た目な「GPD WIN 5」は、プロセッサにRyzen AI Max+ 395、16コア、32スレッドと思いっきりゲーミングに振ったスペック。
バッテリーが外付けなのが面白いところで、有線で繋いだ状態であれば、筐体重量565gの手軽なプレイが楽しめます。
個性的なポータブルゲーミングPCを探しているなら、 GPDブース、立ち寄ってみるといいかもです。