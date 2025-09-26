Photo: 小野寺しんいち

パソコン？ ゲーム機？ これ、どっちもです。

Photo: 小野寺しんいち

東京ゲームショウのGPDブースに展示されていた小ちゃなパソコン。と思いきや、ジョイスティックが付いてるぞ。

「GPD WIN Max 2 2025」という名前のこれ、パソコン作業もゲーミングもいける、オールインワン型のポータブルゲーミングPCなんです。

オールインワンとしては、個人的ベストなサイズ感

Photo: 小野寺しんいち

ジョイステックの他に、十字キーやABXYボタン、LRボタン付き。

スペックはなかなか仕上がっていて、強力なプロセッサ、AMD Ryzen AI 9 HX 370を備え、12コア、24スレッド、メモリ64GB、ストレージ2TB、さらに高性能な統合型のGPU、AMD Radeon 890Mが採用されています。

ポイントは、10.1インチのディスプレイ。ポータブルゲーミングPCにしては大きめのサイズですが、オールインワン型と考えると、ちょうどいいと思いました。

実際にゲームをプレイしてみましたが、持って違和感なく遊べる最大サイズって感じ。逆に、もし仕事で使おうと思ったら、これが許容できる最小サイズなんじゃないかな？

小型PC、結局キーボードがギチギチすぎて、むしろ仕事効率落ちるんじゃね？ ってよく思います。でもこのサイズなら、違和感なくオフィスワークができるのでは。

その他、ポートも充実してて、HDMI、SDリーダーも付いてます。インカメもあるので、ビデオ通話もいけそうですね。

ジョイスティックがドロンする！

と、色々と触っていると、スタッフの方が、「ジョイステック隠せるんですよ」とカバーを付けてくれました。マグネット式でカパッ。

Photo: 小野寺しんいち

なんと！ 綺麗スッキリ、ジョイスティックたちが消えたじゃないですか。

これで…もうゲームしてたこと、バレませんよ…。取引先との商談でも、自信満々に画面を見せながらプレゼンができるでしょう。

Photo: 小野寺しんいち

ちなみに、このカバー、背面に収納できるようになってます。

仕事もゲームもこれでOKってよく言いますが、これはもしかしたら、正真正銘のオールインワンPCなのかもしれません。

軽々プレイが楽しめる、GPD WIN 5

GPDブースでは、他にもポータブルゲーミングPCが展示されていました。

Photo: 小野寺しんいち

「GPD WIN Max 2 2025」が小ちゃくなった「GPD WIN Mini」。こちらもRyzen AI 9 HX 370搭載。

Photo: 小野寺しんいち

ポータブルゲーミングPCな見た目な「GPD WIN 5」は、プロセッサにRyzen AI Max+ 395、16コア、32スレッドと思いっきりゲーミングに振ったスペック。

Photo: 小野寺しんいち 有線でバッテリーと接続

バッテリーが外付けなのが面白いところで、有線で繋いだ状態であれば、筐体重量565gの手軽なプレイが楽しめます。

個性的なポータブルゲーミングPCを探しているなら、 GPDブース、立ち寄ってみるといいかもです。