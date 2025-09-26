ロックシンガーの矢沢永吉（76）が26日、ニッポン放送「矢沢永吉のオールナイトニッポンGOLD」のパーソナリティーを務めた。100回目の日本武道館ライブの裏話を明かす場面があった。

矢沢がパーソナリティーを務めるのは、2007年9月20日以来、18年ぶりとなった。

ソロデビュー50周年イヤーを迎えて、今年10月から怒とうの3カ月に突入する。11月8日、9日の2日間は、東京ドームでライブを開催。その後は、全国6会場13公演のツアーに回る。12月10日、12日、13日の計3日間は日本武道館でのライブも決定している。

このツアーで日本武道館でのライブは通算160回を迎える。

番組内で矢沢は「今でも覚えてますよ」と日本武道館通算100回目のライブの裏話を話し始めた。

通算100回目の日本武道館ライブに向けて、周りの人々から「矢沢さん100回目ライブですね！」「ボス！100回目ですよ」などとやたら“100回目”というキーワードを聞いていた。「やってたら100回になったんだよ」とピンときていなかったが、ライブ当日に「100回目なんだ…なんか言わないといけないな」と実感が沸いてきたという。

その中で「俺が走っての100回目だからスポーツ選手がよく言う“皆さんのおかげです！”とは絶対に言いたくない」と思っていたと明かした。その理由について「皆さんの応援があったからというのは絶対。でもみんなが言うから嫌なんだよね。やったのは俺だから。あんまりペコペコするのはやめようという感じだった」と説明した。

いざライブ本番。武道館のステージでMCをしながらファンの雰囲気を感じ取ったら「皆さんのおかげです！ありがとうございます！」と“言いたくなかった”言葉を気づいたら言い放っていた。

「これは心からの声で御礼を言いました」と笑って、ファンに感謝した。