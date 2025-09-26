『ミスミソウ』『毒娘』の内藤瑛亮監督最新作、鈴木福が“闇バイト”の主人公を演じるモンスターパニック・アドベンチャー『ヒグマ!!』が11月21日(金)より公開。ポスタービジュアルと予告編が解禁された。

鈴木福演じる主人公・小山内の「闇バイト……やったんだ」という告白から始まる予告編は、闇バイトにしくじった青年たちが真夜中の森に連れてこられ、規格外の “最強ヒグマ”と遭遇し、そこから壮絶なバトルが繰り広げられる様を切り取っている。

『コカイン・ベア』を思わせるド迫力のヒグマの造形は特殊造形・メイクアーティストの百武朋（『ゴールデンカムイ』）が担当。百武自身もその完成度に「クマの集大成」と自信を見せている。

また、新たにキャストが解禁。主人公・小山内（鈴木福）とバディを組む戦闘力の高い相棒・若林桜子役に円井わん。物語の重要人物であるハンター神崎を宇梶剛士が演じる。予告編でも聞ける主題歌は、ハードコアJ-POPバンド the bercedes menz（ザ・ベルセデス・メンツ）が書き下ろした。内藤監督は「エンディングには荒々しくて毒々しくて狂っててノイジーでカオスな音楽が欲しいと探し求めていた」といい、バンド名がツボにはまったザ・ベルセデス・メンツにオファー。「期待通りの格好いい曲を完成させてくれました。最高です。映画館の爆音で聴いて下さい」とコメントを寄せている。

コメント

＜若林桜子役：円井わん＞

『ヒグマ!!』にて若林桜子を演じます、円井わんです。福くんとの初共演、そして内藤監督のユーモアとバイオレンスが交わる世界に参加でき、とても光栄に思います。 私が演じる若林は芯が強く、アクションシーンも多いため、まずは体づくりから挑みました。 ぜひ劇場でご覧いただけたら嬉しいです。

＜神崎役：宇梶剛士＞

怒り、赤く光る目で、どこまでも追いかけてくるヒグマ。 激しく、時に音もなく、突如聴こえてくる息衝きに命懸けの逃走。だが、逃げ続けるわけにはいかない！ 奪い、奪われ、取り返し…誰が正しいのか？ 本当の悪は誰だ？ 生き延びるのは誰だ？

猟師・神崎はひたすらヒグマを追い続けてきた男。神崎の横顔は一途にも見え、どこか翳りも帯びている。その翳りは闇へと向かうのか？ それとも光を縁取るのか？ お見届けください。