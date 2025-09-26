ありがたい、ありがたい……。

先日デジタルとブルーレイ＋DVDの発売がアナウンスされた『ファイナル・デスティネーション』シリーズ最新作『ファイナル・デッドブラッド』が、「劇場で観たい」というファンの熱い声を受けて、10月10日（金）より緊急劇場公開されることが決定した。レイティングはR18+となる。

死を回避した人々が、逃れられない“死の連鎖”に飲み込まれていく様を描く本シリーズ。一作目の公開から25年の時を経て登場した最新作は、世界興収450億円を超え、シリーズ最大のメガヒット作となっている。

今作では、自分と家族たちが死ぬ悪夢に苛まれる大学生のステファニーが、手がかりを求めて故郷へ向かい、悪夢の秘密と恐るべき“死の連鎖”のはじまりを知ることとなる。

米メディアIndieWireでは「ポップコーンを手に“次はどんなヤバい死に方？”と楽しめるタイプなら最高のご馳走。それ以外のタイプには地獄のような２時間だろう」と評されている。これをお読みの“最高のご馳走”派の皆さんは、ぜひ劇場へ。

『ファイナル・デッドブラッド』

10月10日(金)緊急劇場公開

https://www.warnerbros.co.jp/movie/76b65a8856/

原題：Final Destination Bloodlines

映倫：R18+

上映時間：1時間49分

配給：ワーナー・ブラザース映画

＜上映劇場＞ ※2025年9月26日（金）現在

【北海道】ローソン・ユナイテッドシネマ札幌

【東京】109シネマズプレミアム新宿、シネ・リーブル池袋

【神奈川】109シネマズ川崎

【愛知】109シネマズ名古屋

【大阪】テアトル梅田

【兵庫】シネ・リーブル神戸

【福岡】ユナイテッド・シネマキャナルシティ13

【沖縄】シネマQ

(C) 2025 Warner Bros. Entertainment. All Rights Reserved