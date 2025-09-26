¡Úµð¿Í¡Û»³ºê°Ë¿¥¡¡º£µ¨ºÇÃ»£³²ó£´¼ºÅÀ£Ë£Ï¤ËÌÔ¾Ê¡ÖÁ´Á³¥À¥á¡Ä¾ð¤±¤Ê¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡µð¿Í¡¦»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£²£¶Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤ËÀèÈ¯¤¹¤ë¤âº£µ¨ºÇÃ»¤È¤Ê¤ë£³²ó£´¼ºÅÀ£Ë£Ï¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
à¤ªÆÀ°Õ¤µ¤Þá¤ÎµÕ½±¤ËÁø¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤Ï»î¹çÁ°»þÅÀ¤Ç£Ä£å£Î£ÁÁê¼ê¤Ë£¶»î¹ç¤ÇÀèÈ¯¤·¡¢£´¾¡£±ÇÔ¤ÎËÉ¸æÎ¨£±¡¦£·£¹¤È¹¥ÁêÀ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿»³ºê¡£¥ê¡¼¥°£²°ÌÃ¥¼è¤Î¤¿¤á¡¢Éé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤£Ä£å£Î£Á£²Ï¢Àï¤Î½éÀï¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¥Ô¥ê¥Ã¤È¤·¤Ê¤¤¡£
¡¡£±¡½£°¤Î½é²ó¡¢ÀèÆ¬¤ÎéâÌ¾¤Ë»àµå¡¢Â³¤¯·¬¸¶¡¢Åû¹á¤ËÏ¢ÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¤È¡¢¤½¤Î°ì»àËþÎÝ¤«¤é»³ËÜ¤ËÄËº¨¤Î²¡¤·½Ð¤·»àµå¤òÍ¿¤¨¤ÆÆ±ÅÀ¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¤Ïº´Ìî¤Ëµ¾Èô¤âÍá¤Ó¡¢¾¡¤Á±Û¤·ÅÀ¤ò¸¥¾å¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤¯£²²ó¤âÆó»à¡¢Æó»°ÎÝ¤«¤éÅû¹á¤Ë£²ÅÀÅ¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¤ÆÅÀº¹¤Ï¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¡££³²ó¤³¤½¤³¤ÎÆü½é¤á¤ÆÌµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¤¬¡¢£´²ó¤Ë¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿ÂÇÀÊ¤ÇÂåÂÇ¡¦ÀÐÄÍ¤òÁ÷¤é¤ì¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤¿¡£
¡¡»³ºê¤Ï¡ÖÂç»ö¤Ê»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á´Á³¥À¥á¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÍîÃÀ¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤«¤é¤Ï¡Ö¡ÊÂçÃÀ¤µ¤Ë¡Ë·ç¤±¤ë¡×¤È¤Î»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Á°¤â¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É½é²ó¤ÎÆþ¤ê¡Ä¤Þ¤¢¡¢¾ð¤±¤Ê¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò¹Ê¤ê½Ð¤¹¤Û¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£