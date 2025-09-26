お笑いコンビ「ますだおかだ」の増田英彦が２６日、ＴＢＳ系「ゴゴスマ〜ＧＯＧＯ！ Ｓｍｉｌｅ〜」に出演し、既婚者である市職員とラブホテルで何度も密会していた弁護士で群馬・前橋市長の小川晶氏について言及した。

小川市長を巡っては、市職員の男性と２人で複数回にわたってラブホテルを訪れたとする報道について２４日、臨時記者会見を開き、ホテルを訪れた点は認めたものの「男女の関係はありません」と否定。目的は「相談や打ち合わせだった」と説明した。この日行われた議会で小川市長は「議員の皆さまに説明させていただいた」とするも報道陣の質問には無言を貫いた。

増田は「弁護されていくお仕事されているわけですから、自分がやった行動はこういう風に主張しておけば大丈夫だっていう、そういう覚悟や想定があって記者会見とかにも臨まれているのかな」と不信感をあらわにした。

番組ＭＣの石井亮次アナは「ラブホテル３時間、１回じゃないんですよね。１０回くらい行って、外形的に訴追されるって、弁護士として当然わかってるのに撮られた後、ずっとこうやって言い続けるのは、なかなかしんどいんじゃないですか。宮崎（謙介）さんが言うように、出直し市長選出るのか、市長辞めるのか分かりません。もしくはスパっと認めて。はい。すいません。欲に負けましたと。宮崎さんの名言ですけど…」とコメント。

過去に不倫問題を起こした宮崎氏の妻で元衆議院議員の金子恵美氏は、「ぷっ」と思わず吹き出し笑いをこらえた。

金子氏は「今日１３００件ですか、役所に抗議の電話が来ていること、（業務の）停滞というか役所の職員たちがここでまた疲弊してしまうなというところもあります。議会側も会議での説明があったとはいえ、納得するのであるかとか、市民のみなさんの声も聞いてますから議員の方々は。それによっては議会側もまたアクション起こすかもしれないので、それに対して市長がどういう対応をされるのか」と話した。