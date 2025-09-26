川口オートのナイター「東京スポーツ新聞社杯」は２６日に２日目を開催し、準決勝戦が行われた。

９Ｒの準々決勝Ｂでは７番車の青木治親（４９＝川口）が鋭い速攻を決めて快勝。準決Ｂの勝ち上がり条件は１着のみとあって「優出できてよかった。スタートした直後から、うまく道が開けた」と満面の笑みを浮かべた。

愛機の動きも徐々に上向き。「準決に向けてはヘッド周りを扱った。手前とかが悪くなかった。初日よりは良くなったけど、最後もうちょっと良くしたい。もうひと伸びが欲しい。セッティングかヘッド周りかやって、もうひとつ良くしたい」と最後まで手を動かす構えだ。

足周りは問題なさそうで「タイヤは前回優勝した時のもの。これで５走目だけど、そのタイヤが良くて準決も食いついてくれた。最後までこのまま行く」。３節前に当地Ｖに導いた相棒とともに、再び勝負に挑む。

いよいよ迎えた優勝戦は準決と同じ７番車で登場する。「この前の優勝はもちろんうれしかった。今回はＳ級がいないし、チャンスしかないと思っている。最後も頑張りたい」。再び当地で優勝をつかみ、地元ファンからの祝福を受けに行く。