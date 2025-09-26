Photo: はらいさん/ギズモード・ジャパン

あのウォッチも本当は使ってみたかった。

Appleエコシステムはどうしても閉鎖的と言われがち。実際、iPhoneとスムーズに連携できるスマートウォッチは事実上Apple Watchだけです。もちろん、一部の他社製ウォッチも通知受信などに対応していますが、iOSとの連携はイマイチで機能はかなり限定的。

しかし、Appleがついに重い腰を上げ、サードパーティ製のアクセサリとiOSの互換性を高める取り組みを始めたようです。

Apple製品とソフトウェアを扱う情報サイトMacWorldによると、iOS 26.1ベータ版のコード内に「通知転送（Notification Forwarding）」という新機能に関する記述が見つかったとのこと。これは、iPhoneの通知を転送するサードパーティ製デバイスを選択できるようになる可能性を示しています。

また、”AccessoryExtension”という未完成のオプションも発見されており、これが他社製ウォッチをiPhoneにペアリングするための枠組みになるのではないか、と考えられます。

いずれもあくまでベータ版の段階で、実際に試せる機能にまでは至っていません。それでも、これまで何かと自社エコシステムにこだわっているように思えたAppleが、iOSでサードパーティ製ウォッチのサポートを検討していることは間違いなさそう。

対応はEU限定に？

その背景には、EUの「デジタル市場法（Digital Markets Act）」への対応があると考えられます。今年初め、欧州委員会は、スマートウォッチやその他のサードパーティ製デバイスとiPhoneの相互運用性を念頭に、デジタル市場法に基づく2つの決定を採択しました。そこには、こうしたアクセサリでiPhoneの通知を表示することを義務付ける内容が含まれています。

Apple Watchはたしかにいいスマートウォッチですが、みんな同じウォッチというのもつまらないので選択肢が増えるのはありがたいですね。サードパーティ製品の使い勝手が良くなるもの嬉しいです。ただ、今のところ、この機能はあくまでEU対策で、日本を含むすべての地域で利用できる保証はありません。

かわいいウォッチや使いやすそうなウォッチも、「iOSとの連携がイマイチなんだよな…」と断念することもあるので、是非日本でも展開してほしいなーと思います。

