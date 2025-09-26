SPINNS×LITTLETWIN STARS50周年♡ゆめかわ限定コラボアイテム登場

サンリオの大人気キャラクター「LITTLETWIN STARS（リトルツインスターズ）」が今年で50周年を迎えます。それを記念し、アパレルブランド「SPINNS（スピンズ）」から特別なコラボアイテムが登場！雑貨とアパレルの2ラインで展開される今回のコレクションは、“ゆめかわ”と“平成レトロ”を融合させたデザイン。ファンはもちろん、トレンドを楽しみたい方にも見逃せないラインナップです♪

雑貨ラインは“平成レトロ”が主役

SPINNS限定のオリジナル柄を使用したシールが登場。平成レトロブームで再注目されている“シール文化”を、LITTLETWIN STARSらしい夢かわテイストで表現しました。

持っているだけで心ときめく雑貨は、ファン必携のコレクションです♡

乾燥も静電気も解消♡ツーハッチの新作インナー「Urun」で叶えるうるおいケア

アパレルラインは“ウィッシュコア”デザイン

2025年注目の“ウィッシュコア”をテーマに、普段使いしやすいアパレルを展開。

ゆるっと着こなせるパッチワークスウェットや、袖がドット柄になったラグランカットソー、合わせるだけで完成度の高いバルーンスカートなどが登場。

SPINNSらしい遊び心と、LITTLETWIN STARSの世界観を掛け合わせた特別な仕上がりです。

販売スケジュール＆取り扱い店舗

【雑貨】

・公式通販：9月26日(金)18:00～

・店舗：11月14日(金)

【アパレル】

・公式通販：11月14日(金)～

・店舗：11月14日(金)～

全国のSPINNS店舗（一部を除く）およびSPINNS WEB STOREで発売されます。店舗によって入荷状況が異なるため、リストを確認のうえチェックしてみてください。

LITTLETWIN STARSとSPINNSが贈る特別な50周年

50周年を迎えたLITTLETWIN STARSと、若者カルチャーを発信し続けるSPINNSの夢のコラボ。

雑貨もアパレルも、日常を特別に彩るアイテムばかりです。ゆめかわ×平成レトロ、さらにトレンドのウィッシュコアまで楽しめる今回のラインナップで、自分らしいスタイルを見つけてみませんか？♡