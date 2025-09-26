8月末から9月にかけて新潟県新発田市や五泉市などのダムで避雷針の盗難被害が相次いでいる。地域の住民の安全を守る施設で相次ぐ盗難に施設を管理する県は窃盗行為をやめるよう呼びかけている。

窃盗被害にあった新発田市にある内の倉ダムの島潟警報局。



8月28日、約10mの高さにある長さ約3mの避雷針と、そこにつながる約12mの避雷導線が盗まれているのが見つかった。



河川の警報局は周辺の住民にとって重要な施設だ。





■新発田市だけではなく…県内各地で盗難被害が判明

このほかにも、県内では8月26日から28日にかけて、ダムや農業用水などを取水するための堰・頭首工で警報局や水位局の避雷針や避雷導線などが盗まれているのが確認されている。



県がその後、調査を実施したところ、村上市・胎内市・新発田市のダムや頭首工、合わせて15か所で盗難被害が判明。



さらに9月12日には、五泉市の早出川ダムでも3か所で盗難被害が確認されるなど被害が相次いでいる。



池田副部長は「ダムの警報局、現時点で正常に機能している。ただ今後、落雷によって警報局が損傷する可能性があるので、速やかな復旧に取り組んでいきたい」と話す。

■18か所すべて復旧するには700万円以上の費用

県は警察に被害を届け出ていて、警察が盗難事件として捜査を進めているが、避雷施設に人が入れないようにしたほか、警察にパトロールの強化を依頼するなど再発防止対策も進めている。



9月16日現在、県内18か所で確認されている避雷針などの盗難被害。すべての盗難箇所の復旧には700万円以上の費用がかかる見込みだ。



池田副部長は「ダムの警報局は河川の沿線の皆様にダム放流の情報を伝える非常に重要な施設。したがって窃盗行為は絶対にやめてもらいたい」と呼びかけている。